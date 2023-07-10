快檢查Windows電腦 新勒索病毒佯裝「這介面」一開檔案全鎖住

目前網路流傳以Windows為主的「Big Head」勒索軟體病毒，只要一下載開啟就可能中招感染，導致電腦中的文件加密，需付贖金才能解除。（示意圖／取材自ingimage）

使用微軟 Windows電腦 用戶可要注意了，目前網路流傳以Windows為主的「Big Head」勒索軟體病毒 ，只要一下載就可能中招感染，導致電腦中的文件加密，需付贖金才能解除，因此開啟程式前需張大眼睛看清楚。

據BLEEPINGCOMPUTER報導，趨勢科技日前公布有關針對Windows系統的「Big Head」勒索軟體病毒資訊，目前該惡意勒索軟體已衍生出三種變種版本，其一是透過網路釣魚 方法散布惡意網址，趁機將「Big Head」勒索軟體病毒擴散出去，並會偽裝成Windows Update的介面、或是假裝是Word安裝資訊，誘騙下載，安裝過程還有「進度條」讓人以為是官方軟體而鬆懈。

「Big Head」勒索軟體病毒會偽裝成Windows Update的介面、或假裝是Word安裝資訊，誘騙下載，安裝過程還有「進度條」讓人以為是官方軟體而鬆懈。（翻攝自BLEEPINGCOMPUTER）

不過當點開上述程式時，原本電腦裡的檔案文件就會瞬間被加密，意味著所有檔案都已遭到「Big Head」感染，螢幕也會出現「你所有的檔案已被『Big Head』感染加密，必須支付贖金解除問題」，需主動透過螢幕上的Mail連絡對方，通常贖金都需以「比特幣 」支付，過程相當麻煩。

若不小心安裝了「Big Head」惡意勒索軟體，原本電腦裡的檔案文件就會瞬間被感染加密，也會跳出「你所有的檔案已被『Big Head』感染加密，必須支付贖金解除問題」。（翻攝自BLEEPINGCOMPUTER）

另外，趨勢科技網站也提到，「Big Head」還有另一種變種版本則會刻意繞過這些目錄，避免因此偵測到勒索病毒，也能擁有長時間內不被「發現」的機會。相關字句如下：

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WINDOWS or Windows ．RECYCLER or Recycler ．Program Files ．Program Files (x86) ．Recycle.Bin or RECYCLE.BIN ．TEMP or Temp ．APPDATA or AppData ．ProgramData ．Microsoft ．Burn

趨勢科技表示，「Big Head」並非一個極其複雜的惡意勒索軟體，其加密方法、規避技術都很容易被發現，但日前不斷地有多種變種版本出現，因此仍需謹慎小心，不隨便點選來路不明的網址、也別忘了需定期備份電腦檔案。