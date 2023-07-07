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安卓跳槽蘋果半年 他讚iPhone這功能太優異：真的沒對手

聯合新聞網／ 即時報導
長期身為安卓陣營的網友「跳槽蘋果」逾半年，真實心聲曝光。圖為iPhone 14 Pro系列。（歐新社）
長期身為安卓陣營的網友「跳槽蘋果」逾半年，真實心聲曝光。圖為iPhone 14 Pro系列。（歐新社）

長期安卓 （Android）陣營的使用者在「跳槽」蘋果 （Apple ）陣營半年後有何感想？一名網友分享，自己幾乎都是使用安卓手機 ，直到半年前因為容量滿載決定「換換口味」跳槽到蘋果，一開始還在慢慢熟悉操作手感，久而久之就發現iPhone 的各種優缺點。

一名網友在PTT的MobileComm版以「長期安卓使用者換iPhone14 PRO半年心得」為題發文，表示自己在很久以前曾使用過iPhone 5S，但是在這一代前後幾乎都是使用安卓，因此大部分時候都是屬於安卓陣營，最近一支手機則是三星 （Samsung）的Galaxy S20+。

原PO表示，三星Galaxy S20+除了拍照錄影有些落後之外，各方面使用體驗都很順暢，而突然需要換手機則是單純因為128GB已經不夠用，而且又適逢騎車被撞拿到賠償，就順勢用這筆錢換手機，因此決定換換口味，投入iPhone 14 Pro的懷抱，並且買了256GB。

而這次的回歸讓原PO發現，已經跟過去的5S系統差異相當大，過程中還不斷詢問朋友如何操作，才慢慢恢復手感。但原PO也彙整出iPhone使用半年下來的優缺點。

關於優點，他認為拍照、錄影等真的相當優秀，在這部分「蘋果真的沒對手」，另外，Apple內建的地圖在他眼中有「顯著進步」，不像Google總感覺方向東西不分，Apple的會相當清楚的給出指示，讓駕駛不會迷航。

原PO也提了一些iPhone的缺點，包含續航力 普普，且重量太重手感不佳，系統Bug也不少，如動態島會有Bug、一些應用程式會閃退、聲音忽大忽小等。因此綜合以上，原PO認為安卓跟蘋果「沒有明顯差異」，因此下一支手機是否會繼續是蘋果，就要看「到時候誰端的牛肉更好」。

安卓 iPhone 手機

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