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鴻海參與投資便利商店補貨機器人 2025年引進美國

編譯簡國帆／綜合7日電
日經新聞報導，軟銀集團與鴻海集團等投資人將投入1.7億美元，於生產便利商店自動補貨機器人的日本新創公司Telexistence。（路透）
日經新聞報導，軟銀集團與鴻海集團等投資人將投入1.7億美元，於生產便利商店自動補貨機器人的日本新創公司Telexistence。（路透）

日經新聞報導，軟銀集團與鴻海集團等投資人將投入1.7億美元，於生產便利商店自動補貨機器人的日本新創公司Telexistence，搶搭零售業自動化熱潮。鴻海集團將量產Telexistence正在開發的新款機器人，並於明年春季引進台灣7-Eleven便利商店，預計最快2025年會進軍美國。

6日發布的聲明顯示，這筆投資的投資人共有六位，包括創投業者Globis資本合夥公司、電信業者KDDI經營的創投業者KDDI開放創新基金。

Telexistence在獲得這些新資金後，將先開發一款機器人，讓每天補貨的飲料數量倍增到2000瓶。鴻海集團將量產這款機器人，目標是每年生產3000台，其中一些從明年春季起用於台灣的7-Eleven便利商店。

Telexistence創立於2017年，以東京大學名譽教授舘暲的人形機器人研究為基礎，生產便利商店冰箱補貨的機器人，目前每年產能為300台，估值約為700億日圓（約4.85億美元），意味著最新一輪資金就占了該公司估值的30%左右。

Telexistence於2020年和日本全家連鎖便利商店合作，在超過150個據點安裝這些機器人，減少約20%的店內人力。

雖然Telexistence目前的機器人機型限於線性移動，該公司也計畫開發能更自由移動、甚至會打開紙箱的更多種機型。Telexistence也將透過軟銀子公司軟銀機器人公司的客戶網路，最快2025年銷售機器人到美國便利商店，並由軟銀機器人處理修復等售後服務。

美國的全國便利商店協會數據顯示，截至今年，美國有超過15萬家便利商店，遠多於日本的約6萬家。

投資 鴻海 日本

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