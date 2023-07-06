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Meta新社群Threads已3000多萬人註冊 推特喊告

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Meta新社群Threads已3000多萬人註冊 推特喊告

編譯季晶晶／綜合6日電
Meta新推出的社群平台Threads獲逾3000萬人註冊。（歐新社）
Meta新推出的社群平台Threads獲逾3000萬人註冊。（歐新社）

Meta Platforms周三推出、與推特（Twitter）直接競爭的新社群平台已有3000多萬人註冊。而推特由代表律師Alex Spiro發函給Meta執行長祖克柏，威脅要提告。

路透引述Semafor網站報導，Spiro在信中指責Meta雇用「曾經並持續可取得推特商業機密和其他高度機密訊息」的前推特員工。

Spiro在信中表示：「推特打算嚴格執行其智慧財產權，並要求Meta立即採取措施，停止使用任何推特商業機密或其他高度機密的訊息。」

Meta發言人Andy Stone在Threads的貼文裡說：「Threads工程團隊裡沒有任何人是前推特員工，這不是事實。」

一名過去在推特工作的資深員工告訴路透，沒聽說有任何前推特員工在Threads工作，也沒有高階人員進入Meta。

在此同時，推特大老闆馬斯克回應引述該消息的推文時說：「競爭是好的，作弊不好。」自去年10月馬斯克入主推特以來，推特已有來自Mastodon和Bluesky的競爭，而Threads的用戶界面與推特相似，只是不支援關鍵詞搜索和直接通訊。

史丹福大學法學教授Mark Lemley在內的智慧財產權專家表示，要以商業秘密被盜為由向Meta索賠，推特需要比信中內容更多的細節。他說，「僅僅是雇用前推特員工，以及Meta創建一個類似網站的事實，不太可能支持商業秘密索賠。」 

推特 馬斯克 史丹福大學

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