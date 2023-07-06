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世界AI大會看趨勢 特斯拉機器人引人潮

中央社上海6日電
特斯拉在世界AI大會秀出人形機器人。(中央社)
特斯拉在世界AI大會秀出人形機器人。(中央社)

2023世界人工智能大會在上海登場，特斯拉不只展車也展自行研發機器人，吸引許多民眾駐足。會場不乏「大模型」、「算力」等相關應用展示，顯示人工智慧越來越走入日常生活。

特斯拉首次應邀參加中國舉辦的世界人工智能大會，帶來兩款明星車型，並且在現場展示了特斯拉人形機器人。

這款名為Optimus的人形機器人搭載了與特斯拉汽車同源的最新科技，包括完全自動駕駛能力（FSD）電腦以及Tesla Vision視覺神經網路。

上海證券報報導，特斯拉人形機器人身高172公分，體重56.6公斤，與一個正常成年人的身形無異。機器人全身擁有28個自由度，就如同人體的關節。手部有11個自由度，可以更加靈活的抓握，且力大無比，可以單手舉起一台鋼琴。

目前，這款人形機器人可以完成行走、上下樓梯、下蹲、拿取物品等動作，也已經具備保護自身和周邊人安全的能力。未來，它可以做飯、修剪草坪、幫助看照老人，或是在工廠裡替代人類從事枯燥和有危險的工作。

綜合媒體報導，這次展會上共有20餘款機器人參展，並集中展示中國內外30餘款類似ChatGPT能深度學習的通用或行業用大模型。

其中，商湯日日新、百度文心一言、科大訊飛星火認知大模型、華為雲盤古大模型、阿里雲通義千問、京東雲言犀大模型、清華大學ChatGLM、復旦大學MOSS以及出門問問序列猴子、360智腦大模型、第四範式的式說大模型等10餘家廠商研發的基礎應用大模型將集體亮相。

上海市政府作為世界人工智能大會的主辦方之一，也在展場中展示介紹「上海人工智能產業投資基金」以及相應的產業規劃。

特斯拉 人工智能 百度

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