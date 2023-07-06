AI聊天機器人熱度降溫？ChatGPT網站流量6月首見下滑

AI聊天機器人ChatGPT的網站流量6月首見下滑。（路透 ）

根據分析業者Similarweb的數據，去年11月推出後爆紅的AI 聊天機器人ChatGPT ，6月的網站流量和不重複訪客數首見下滑。

全球桌機和行動用戶6月造訪ChatGPT網站的流量比5月下降9.7%，不重複訪客數減少5.7%。數據顯示，訪客在網站上花費的時間也縮短8.5%。

Similarweb資深經理David Carr說，流量減少代表聊天機器人的新鮮感消失；RBC Capital Market分析師Rishi Jaluria解釋，這些數據顯示，對能提供即時訊息的生成性AI有更多需求。

OpenAI沒有立即回覆置評要求。

ChatGPT掀起了使用生成式AI處理包括寫作和編寫程式在內各項日常工作的熱潮，推出才兩個月、1月的活躍用戶就達到1億，是有史以來成長最快的消費者應用程式。ChatGPT現在的單月訪問量超過15億，是世上排名前20大的網站。

Macquarie美洲技術研究主管Sarah Hindlian-Bowler說：「我認為，那麼快就從零成長到1億用戶，會有痛苦。基礎設施的沉重負擔會導致準確性降低。必須改變模型訓練內容，也不得不處理潛在的潛在問題。」

5月，OpenAI在iOS 系統上發布了ChatGPT應用程式，這也可能降低網站流量。根據data.ai，截至7月4日，這個聊天機器人在iOS裝置的下載量超過1700萬。下載量已在5月31日觸頂，該聊天機器人在美國大受歡迎，上市的前六周，每周下載次數平均達到53萬次。

一些人將使用量的變化連繫到各級學校放暑假，因為尋求協助完成家庭作業的學生大減。

成長放緩可能有助ChatGPT控制運作成本，它需要大量的運算能力來回答查詢。OpenAI的首席執行官山姆-奧特曼(Sam Altman)描述這些服務的成本「令人瞠目結舌」。

ChatGPT供免費使用，但也提供訂閱服務，用戶月付20美元可造訪更先進的AI語言模型GPT-4。根據YipitData的最新估計，美國的付費訂閱戶大約有150萬人。除ChatGPT之外，OpenAI也透過出售API權限賺錢，預計今年營收可達2億美元。