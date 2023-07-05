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推特「限流」意外後果：在Google搜尋能見度下滑

編譯簡國帆／綜合外電
推特老闆馬斯克已宣布限制用戶每日能瀏覽的內容數量。（美聯社）
推特老闆馬斯克已宣布限制用戶每日能瀏覽的內容數量。（美聯社）

推特老闆馬斯克宣布限制用戶每日能瀏覽的內容數量後，Google據傳已在Google搜尋頁面上，移除大量推特頁面的連結，推特內容在Google搜尋的能見度也大幅降低。

馬斯克在上周末宣布，推特的付費已驗證帳戶每天可能瀏覽1萬則推文，未驗證帳戶每日上限為1,000則，未驗證新帳戶為500則，以因應「極端的數據抓取水準」問題。

Search Engine Roundtable網站3日指出，Google搜尋在3日擁有的推特網址，似乎比上周五（6月30日）少了52%左右。若以「site:twitter.com」指令在Google搜尋，6月30日出現4.71億筆搜尋結果，到7月2日少了34%至3.09億筆，到了3日則減少到2.27億筆。不過，依此操作後，5日的搜尋結果又回升到5.17億筆。

科技網站Search Engine Journal指出，推特的「限流」措施已造成意外後果，因為數據抓取和爬取是Google決定搜尋排行的基本，Google每天會從許多網址讀取數據，以維持最新排序，但馬斯克實施的限制也阻礙了Google存取推特資訊的能力，導致搜尋能見度下滑，推特的內容因而更難在Google搜尋的許多關鍵字出現。

Sistrix的數據顯示，推特在Google美國的搜尋能見度在單日下滑32%，Newzdash則指出，推特在美國和英國的所有Google搜尋結果，少了12%~14%。

美國市場的初步數據顯示，在Google搜尋結果的前十名中，推特已失去將近6萬個關鍵字排行。Sistrix指出，推特已失去「ralphs」、「metropcs」、「roblox」、「reddit」、「indeed」、「white house」、「britney spears」、「steak n shake」、「kanye west」、「gm」、「laker」、「pink」、「krispy kreme」、「colts」、「gmc」、「tennis」、「compas」、「lady」、「patriots」以及 「transformers」等重要關鍵字。

由於推特這類平台的內容包和即時新聞和討論，推特在Google搜尋的排行會直接影響其吸引用戶和留住隨意訪客的能力，若不馬上處理，可能會對推特的成長和用戶互動數據造成長期影響。

雖然用戶仍能直接從推特劉內容，但搜尋能見度下滑，會影響新內容被看到的能力，過去仰賴Google尋找特定主題推文的用戶，可能會隨著關鍵字搜尋的消失，改跑到其他地方。

推特則捍衛自家「限流」措施，表示此舉是要「偵測並排除機器人和其他素行不良者」，目前只有「少比率」的用戶受到影響，對廣告的影響也很「輕微」，「我們將在作業完成時，提供訊息」。

推特 Google 馬斯克

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