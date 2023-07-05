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蘋果申請新專利 傳有望推出「無邊框螢幕」iPad、Mac

聯合新聞網／ 即時報導
蘋果疑似申請「無邊框螢幕」專利，未來蘋果螢幕可能將迎來新樣貌。（翻攝自AppleWorld.Today）
蘋果疑似申請「無邊框螢幕」專利，未來蘋果螢幕可能將迎來新樣貌。（翻攝自AppleWorld.Today）

蘋果即將推出「無邊框」的顯示螢幕 了嗎？根據AppleWorld.Today爆料，蘋果近期似乎申請了新專利，裡面暗示了蘋果正在研究無邊框螢幕的相關技術，可能將打造新世代的蘋果螢幕樣貌，有機會出現在iPad 或Mac 。

過去一直有傳言指出Apple將推出無邊框的Mac和iPad等產品，這次蘋果似乎真的正朝著這個傳言前進。根據AppleWorld.Today報導，蘋果近日疑似註冊了一項名為「具有光彎曲結構的無邊框顯示螢幕」的新專利申請（專利號US 20230209880 A1）。

根據報導，蘋果指出將顯示螢幕「納入電子設備的外殼中」可能相當具有挑戰性。因此在相關設備時，尺寸和重量通常是重要考慮因素，如果沒有留意，顯示螢幕可能會過大，且周圍可能被太大的邊框包圍，因此蘋果需要慎重設計外殼的尺寸和重量，以及設備的相關美感。

而蘋果在專利申請中寫下以下文字：「電子設備可能配備安裝在外殼中的顯示螢幕。該顯示螢幕可能具有一個顯示像素陣列，用於向用戶提供圖像光。」、「顯示像素陣列可能形成具有矩形形狀的主動顯示結構。該矩形主動顯示結構可能被一個非活動邊框區域包圍。而光學結構，例如一塊玻璃或另一種光學部件，可能具有部分配置，用於將來自主動顯示結構周圍的光彎曲。」、「該光學部件可能具有比主動顯示結構面積更大的區域，這樣光學部件的存在可能會使顯示的視覺大小變大。固化的液態聚合物可用於支撐光學結構，並可位於光學結構與主動顯示結構之間。」

Apple

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