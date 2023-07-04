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YouTube傳全面偵測「廣告攔截器」 給你3次機會做2選擇

聯合新聞網／ 即時報導
YouTube將偵測使用廣告攔截器的用戶，迫使這些用戶「看廣告」或「加入會員去廣告」。 （示意圖／ingimage）
YouTube將偵測使用廣告攔截器的用戶，迫使這些用戶「看廣告」或「加入會員去廣告」。 （示意圖／ingimage）

你還在用廣告攔截器阻止YouTube 播放廣告嗎？YouTube近日祭出一項新政策，開始在全球範圍內偵測部分使用者使用「廣告攔截器（ad blocker ）」，若偵測到部分使用者在使用攔截器，頁面將會跳出一則警告，若無視且繼續使用攔截器，使用者會在播放3則影片後無法繼續觀看影片。

根據「Bleepingcomputer」報導，YouTube正在進行一項全球範圍的小型測試，主要是為了阻止使用者繼續使用「廣告攔截器」，試圖用彈出視窗警告使用者關閉他們的廣告攔截器，使用者也將在收到警告後被限制只能觀看3部影片。

根據該則報導的內容指出，有網友實際遇到這樣的警告，上頭的主要內容為「看起來你可能正在使用廣告攔截器。除非你允許YouTube廣告播放，或者加入YouTube Premium ，否則將無法播放影片。」也因此在收到這個警告後，YouTube使用者只有2個選擇：關閉廣告攔截器並允許播放廣告，或者訂閱YouTube Premium以真正消除所有廣告。

YouTube也證實了這些警告是實驗的一部分，他們也希望使用者可以在平台上播放廣告，或者嘗試使用YouTube Premium。而YouTube也不排除在極為特殊的狀況下，很可能會暫時限制用戶觀看影片。

YouTube並未透露有多少地區參與了這個實驗，以及收到這些警告的使用者數量。YouTube的發言人也表示，這樣的檢測廣告攔截器並不是什麼新鮮事，已經有許多組織這麼做。

Bleepingcomputer報導，有使用者近日就收到這樣的彈跳視窗訊息，讓使...
Bleepingcomputer報導，有使用者近日就收到這樣的彈跳視窗訊息，讓使用者在看廣告與加入會員之間做選擇。（翻攝自Bleepingcomputer）

YouTube 檢測

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