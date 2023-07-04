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蘋果等7家科技巨擘 稱符合歐盟線上資訊守門人資格

中央社／布魯塞爾4日綜合外電報導
歐盟今天表示，包括亞馬遜和蘋果在內的7家科技企業已通知歐盟，他們已達到遵守新規的門檻。 （路透）
歐盟今天表示，包括亞馬遜和蘋果在內的7家科技企業已通知歐盟，他們已達到遵守新規的門檻。 （路透）

歐洲聯盟為了遏制科技巨擘的市場主導地位，推出具里程碑意義的新法規。歐盟今天表示，包括亞馬遜和蘋果在內的7家科技企業已通知歐盟，他們已達到遵守新規的門檻。

法新社報導，歐盟內部市場事務執委布勒東（Thierry Breton）表示，谷歌（Google）母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、TikTok母公司字節跳動（ByteDance）、臉書（Facebook）母公司Meta、微軟（Microsoft）和三星（Samsung）等企業表示，他們的營收和用戶數量多到足以被歸類為「守門人」（gatekeeper）。

布勒東表示，根據歐盟的「數位市場法」（Digital Markets Act），擔任守門人的角色必須受到更嚴格監督，目的是要阻止他們尋求「將用戶封鎖在其生態系中」。

這包括讓即時通訊服務具有互通性，以便用戶可以在不同的app之間傳送訊息，並防止企業控制手機中預先安裝何種app或引導用戶使用其產品。

這項新法試圖確保規模較小的企業能夠進入市場，不會讓他們在起步前遭矽谷科技巨擘碾壓。

歐盟將於9月6日正式決定哪些企業符合「守門人」的資格。

歐盟 亞馬遜 矽谷

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