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全球科技業今年已裁員21萬人 超過去年全年總和

編譯黃淑玲／綜合外電
推特被馬斯克買下後，大幅裁員。(路透)
推特被馬斯克買下後，大幅裁員。(路透)

美國財經媒體MarketWatch引用Layoffs.fyi網站資料指出，今年至今，全球科技產業員工被裁員數逾21萬人，才上半年即已超過去年全年。

Layoffs.fyi表示，科技業員工被裁人數今年1月中旬以來開始爆增七倍多，到目前為止，全球已有824家科技公司裁員，裁員總數212,294人。去年則有1,024家科技公司裁員，縮減人力154,336人。

開發熱門寶可夢遊戲「Pokemon Go」的Niantic公司，上周宣布裁員230人，加入科技公司縮編行列。執行長John Hanke說，過去Niantic讓支出的成長高過營收。

上月底，華爾街日報報導，股票交易應用程式Robinhood 將裁7%的全職員工，人數大約150人。Robinhood發言人表示，公司仍會確保優質營運，人力縮減在某些情況下是團隊的組織設計或工作負擔改變。另外，Insider在6月稍早報導了甲骨文準備削減數百人力。Spotify 6月初則是宣布裁員2%，約200人。

臉書的母公司Meta據說在5月間進行了今年的第三波裁員，4月第二波裁掉一些科技職位。今年的裁員目標人數為2.1萬人；執行長查克柏格形容今年是公司的「效率年」。馬斯克買下推特後，大幅裁員。3月時馬斯克形容他資遣6,500名員工（80%人力）是「痛苦」、他必須做的「最困難的事之一」。

美國其他大型科技公司如Google、微軟、英特爾、IBM等，今年都宣布宣布了精減人力方案。不只美國科技公司，中國的阿里巴巴，根據彭博資訊、巴隆周刊在5月末的報導，也裁員7%。

裁員 馬斯克 華爾街

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