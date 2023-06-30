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總是播錯歌？Siri太笨挨轟 曝更新後狀況「會更慘」

聯合新聞網／ 即時報導
Siri不斷遭抨擊「太笨」，引來好奇，蘋果究竟何時才要重視這個個人助理的「精準度」。（取材自蘋果官網）
Siri不斷遭抨擊「太笨」，引來好奇，蘋果究竟何時才要重視這個個人助理的「精準度」。（取材自蘋果官網）

AI 時代到來的此刻，Apple 系統中的個人助理「Siri 」似乎更顯笨拙。有媒體對此表示，Apple在即將迎來的更新中把「Hey Siri」改成「Siri」恐怕只會招來更多災禍，外媒也提到，蘋果 並沒有在近期的各種大會中說明Siri的「準確性」，似乎沒有要將該技術改善的意思。更有人抱怨，每次播放音樂 時更是Siri的災難時刻，因為它總是無法正確識別使用者想要聽什麼歌。

在WWDC 2023 時，蘋果說明了Siri的更新，包含了將原本向裝置喊「Hey Siri」改為喊「Siri」就可以與個人助理Siri對話的新功能，然而根據Macworld報導，許多人認為這恐怕是場災難，因為至少目前為止Siri總是在使用者不想啟動的時候打擾人，過去不小心說出類似「Hey Siri」的詞就會跳出來的狀況，未來僅剩「Siri」一字恐怕會使更加頻繁，因此報導的作者表示，自己恐怕將在更新後關閉用聲音召喚Siri的功能，而是直接用按鍵、按鈕的方式啟動它。

然而在如此多人抱怨Siri之際，Apple在這一塊卻像是在原地踏步一樣，在各種會場上都不強調它的「精準度」等功能改善，因此外媒也希望在今年六月蘋果會宣布關於Siri的改善。

報導中也說明了目前Siri為人詬病的問題，例如有許多歌名類似的歌曲，但Siri總是選擇奇怪的那個選項，因此招致許多不不滿意Siri的狀況，然而蘋果卻似乎沒有大動作、積極的處理相關問題。

Apple AI

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