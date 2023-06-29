語音新詐騙…只要3秒 AI就能「複製人聲」盜你密碼

詐騙集團只要3秒時間，就能透過AI複製真人聲音詐騙。（示意圖／ingimage）

AI 技術日新月異，雖然提升了工作效率，卻也成為有心人士用來詐騙 的工具。

據「太陽報」（The Sun）報導，AI風險評估公司Blackbird.AI共同創辦人哈利德（Wasim Khaled）表示，目前有詐騙集團 利用AI技術，複製他人聲音進行「語音詐騙」，這種詐騙技巧稱之為「AI語音複製人」，通常被用來竊取使用者的銀行資訊、身份或密碼 。

哈立德說，「AI語音複製人」的聲音不只跟真人難以區別，政商名流等公共人物更容易陷入被複製的危機。因為公共人物的語音樣本較多，讓AI更能透過深度學習做出真假難辨的音檔。

不僅如此，由於AI技術發展神速，只要在網路上搜尋就能找到許多低成本甚至免費的供應商。防毒軟體McAfee 的研究人員也發現，詐騙集團只需要花3秒鐘，就有辦法複製真人的聲音，利用這種技巧打給家人朋友來騙人。

哈立德說表示，如果能夠使用AI檢測 技術來偵測音檔，就可能避免這類的詐騙發生，但短期內應該無法開發出可靠的檢測技術。

要避免語音詐騙，在親朋好友打電話緊急要求匯款、給予物品或其他金援時，應進一步跟本人確認。除此之外，民眾也應避免在網路上分享個人資訊，以避免遭詐騙集團利用。