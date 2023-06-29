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Google Pixel手機愈更新愈耗電？無解方…鐵粉：想跳槽三星了

聯合新聞網／ 即時報導
Google針對Pixel 6、Pixel 7等機型推出7大更新，沒想到愈改愈耗電，引起部份用戶抱怨。（翻攝自Made by Google臉書）
Google針對Pixel 6、Pixel 7等機型推出7大更新，沒想到愈改愈耗電，引起部份用戶抱怨。（翻攝自Made by Google臉書）

手機大廠不定期都會針對手機BUG或是加入新功能進行更新，但更新後手機變得更好或更壞似乎看運氣了。Google 在6月推出更新後，有少部份用戶在國外論壇抱怨新版本讓耗電量更凶，有媒體還提到除了再次等待新版更新外，「你無能為力」減少電池耗電量。

據Android Police報導，日前Google針對Pixel 6、Pixel 7等機型推出7大更新，包含Emoji和全新的電影動態桌布、新增更多錄音和拍照功能，沒想到卻成為部份用戶的夢魘，先後產生手機過熱、耗電量大增，一天必須要幫手機充電2次，該報導提到，Pixel 6和Pixel 7系列的 Tensor 晶片 效能不如Qualcomm Snapdragon，也因此讓手機耗電量情況更糟。

另外，還有網友出現行動網路連結問題，有效解決的方式則是「每天至少重開手機1次」。外媒提到，其實一個月前的舊版本就已發生Google APP導致續航力 降低，當時已提供修復工具進行更新，如今又再次發生耗電量大增的情況，外媒認為，這次除了再次等待Google 的更新解決問題外，「你無能為力（減少耗電量）」。

Reddit網友也表示，自己是Google Pixel手機鐵粉，「但這些軟體問題確實考驗著我的耐心」、「（手機）愈來愈過熱」、「電池續航現在糟糕地令人難以忍受。」更有人表示，下一款手機可能會考慮三星（Samsung）的Galaxy系列了。但也有用戶表示，更新後完全沒問題。

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