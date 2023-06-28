手機關Wi-Fi仍在追蹤位置 網曝「1動作」解危機

一名網友表示，其實關閉Android手機的Wi-Fi並不是真的關閉，手機可能還是會追蹤使用者的位置。（示意圖／ingimage）

一名網友經常在社群媒體上分享科技資訊，近期他在TikTok上分享，其實關閉Android手機 的Wi-Fi 並不是真的關閉，手機可能還是會追蹤使用者的位置。

據「太陽報」（The Sun）報導，TikTok用戶@tatechtips近期在TikTok上分享調整Android手機Wi-Fi的方法。他在影片中表示，通常使用者會認為從下拉選單的快捷鍵關閉Wi-Fi就已經關上，但是其實手機還是會持續尋找訊號。

@tatechtips表示，使用者可以在手機的「設定」中點選「定位 」，接著便會看到「掃描Wi-Fi」，也就是說Wi-Fi即使關閉，該應用程式也還是可以偵測使用者的位置。因此他建議，如果要提升隱私 ，最好在「設定」中從「掃描Wi-Fi」關閉Wi-Fi位置的功能。

不過Wi-Fi定位功能一般來說並不會直接影響使用者的隱私。通常Android手機只會掃描可用的Wi-Fi熱點，不會主動傳送裝置的位置資訊到其他伺服器。

通常Android手機的Wi-Fi定位功能，是用來了解使用者位置，以協助地圖或導航等其他應用程式使用定位資訊。若是使用者有相關隱私考量，便可透過上述方法關閉Wi-Fi掃描，以確保更高的隱私保護。