台灣AI主播甜美報氣象 網給好評、期待更像真人：可不小心吃螺絲

台灣一電視台推出全台首位AI科技主播，引發許多網友關注。（翻攝自民視新聞網）

隨著AI 熱潮興起，許多國家都開始紛紛出現「AI主播 」，而在近日，台灣的民視新聞也出現首位「AI科技主播」，內容主要播報國際氣象資訊，引發許多網友關注。許多網友給出不同評價，表示「第一次怪怪的，但AI應該可以不斷學習，愈來愈好」、「還有進化的空間，加油」、「既然是AI，累積次數後應該會愈來愈好」。

AI浪潮掀起後，許多國家紛紛推出自己的AI主播，如中國新華社的「新小微」、人民日報「任小融」、香港 電視台「Aida」、南韓MBN電視台「金柱夏」以及印度 The India Today Group電視台「Sana」等，都讓許多人大開眼界。

近日，台灣也跟上這波AI熱潮，推出全台首位「AI科技主播」，該位主播開場就和觀眾表示「很高興終於和大家見面了！」。現階段以提供國際氣象資訊為主，甜美的外型引起許多關注。而目前該為主播尚未有正式名字，因此電視台特地舉辦徵名活動，邀請全台觀眾與網友一起參加線上命名。

對於這樣的AI主播，許多網友都紛紛留言給出意見，表示「第一次怪怪的，但AI應該可以不斷學習，愈來愈好」、「確實怪怪的，尤其是口腔、嘴唇、舌頭，不像在說話，倒像動漫……所以還有進化的空間，加油」、「剛開始這樣可以了，以後會愈來愈進化」。還有網友建議「應該要加入讓AI會有隨機發生失誤的機制，如吃螺絲或是笑場忘詞等等，這樣會更像真人」