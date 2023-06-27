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蘋果Apple Vision Pro太重擬出「減壓頭帶」 媒體曝1殘酷事實

聯合新聞網／ 即時報導
外傳蘋果Vision Pro正在開發專屬「減壓頭帶」，但需要消費者額外掏錢購買。(圖：蘋果提供)
外傳蘋果Vision Pro正在開發專屬「減壓頭帶」，但需要消費者額外掏錢購買。(圖：蘋果提供)

蘋果Vision Pro發布過後，許多試用者紛紛回覆其可能因「太重」而導致使用上的困擾，而外媒最新爆料指出，蘋果正在研發一款減壓的頭帶，讓使用者在使用Apple Vision Pro 時不會有太大負擔。除此之外，該頭帶也會以「額外加購」的方式販售，而不會附在原本Apple Vision Pro的商品盒內。

在Apple於WWDC 2023 大會中宣布推出Apple Vision Pro後，引發各界許多討論，除了驚人的價錢之外，還有其不太適合久戴的「重量問題」，許多試用者在影片中回報，配戴約20分鐘左右就會有疲累感，而現場工作人員也透露至少可能有約460公克左右的重量，因此「減重」成為Apple Vision Pro的一大難題。

根據外媒「9To5Mac」表示，為了解決Apple Vision Pro的重量問題，蘋果開發了一款頭帶，以減輕重量對使用者臉部的壓力。但根據報導指出，蘋果目前並不認為這是「必需品」，因此並不會將此頭帶放入產品盒中，將變成需額外購買的商品。

除了這個減壓頭帶會是額外添購的項目之外，為使用者量身打造的蔡司矯正鏡片也可能是額外加購的商品之一，對於有佩戴眼鏡的使用者來說則可能變成「不買不行」的商品。

報導中還指出，Apple Vision Pro最快可能會在2024年年初才上市，但如果仍需要調整，則可能會一路延至2024年5月。除此之外，目前也傳出蘋果已經籌組團隊開發第二代Apple Vision Pro及平價款，令許多果粉相當期待。

Apple 蘋果 減重

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