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蘋果秋季會推出什麼？除了iPhone 15 傳還有這些產品

編譯葉亭均／即時報導
蘋果公司傳出秋季將推出三款新的Apple Watch。示意圖。（歐新社）
蘋果公司傳出秋季將推出三款新的Apple Watch。示意圖。（歐新社）

蘋果公司傳出正在準備的產品藍圖中，包含在秋季推出三款新的智慧手表Apple Watch，即兩款Apple Watch Series 9，以及第二代運動手表Apple Watch Ultra。

AppleInsider網站報導，蘋果在6月初全球開發者大會（WWDC）發表MR頭戴裝置Apple Vision Pro後，現在市場焦點轉向蘋果接下來還會為哪些產品類別推出新品。目前市場預期蘋果將推三款Apple Watch，並在蘋果慣常的秋季發表會中推出。

彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）25日在「Power On」時事通訊概述蘋果公司今年下半年和2024年上半年的產品藍圖。

蘋果秋季將推出的產品，除了新款智慧手機iPhone 15系列外，葛曼提到了三款Apple Watch。這些智慧手表代號為N207、N208與N210，其中兩款是Apple Watch Series 9，第三款是Ultra的升級版。

此外，蘋果的產品藍圖還包括搭載M3晶片的13吋筆電MacBook Pro，以及搭載M3 Pro晶片與M3 Pro 與M3 Max晶片的14吋MacBook Pro與16吋的MacBook Pro，以及新的MacBook Air筆電。預料兩款iMacs會有24吋顯示器，但30吋顯示器的版本顯然也在「早期階段」。

葛曼說，至於平板電腦iPad方面，蘋果預料推出搭載OLED顯示器的iPad Pro，以及一款新的iPad Air來取代目前的Ｍ1版本。

葛曼也提到其他在初步開發中的產品，包括第三代AirPods、以及智慧螢幕和改良後Apple TV這類居家設備。

蘋果 Apple Apple Watch

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