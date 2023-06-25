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全球首位開箱Google Pixel Fold 讚「摺疊機可完全展開」

聯合新聞網／即時報導
該名網友實測拍照時表示快門速度「比（三星）Galaxy（系列手機）要快多了。」（取材自Google官網）
該名網友實測拍照時表示快門速度「比（三星）Galaxy（系列手機）要快多了。」（取材自Google官網）

Google 在5月推出摺疊手機 「Pixel Fold 」，將在6月27日正式發售。已有英國網友提早拿到Pixel Fold，並做簡易開箱分享它與三星 （Samsung）的Galaxy Z Fold4差異。

英國一名網友在Reddit論壇發文表示，Google Pixel Fold發售日期為6月27日，最近卻在家提早驚喜收到摺疊手機。開箱後發現Pixel Fold外盒比任何Pixel系列手機要寬上許多，他拿到的是黑曜石色，看起來相當有質感。

他提到，Pixel Fold主螢幕有明顯摺痕，「就和三星Galaxy Z Fold系列一樣」，被外界批評的兩大點，包含主螢幕超粗邊框，他認為「開始使用時，更大的邊框其實不是問題。」另一項無法180度展開，他表示「打開時相當平坦，沒什麼好擔心的。」並秀出照片證明可以完全展開，且關起來時可完全密合，未留太多縫隙。

他還驚訝Pixel Fold機身意外的薄，重量剛剛好，內外螢幕都有貼上保護貼，搭配Tensor 2的性能也還不錯，雖然有2個視窗可多工處理事務，但認為三星Galaxy手機的多工處理較為強大。實測拍照時表示快門速度「比（三星）Galaxy（系列手機）要快多了。」該文引起熱議，網友也讚賞照片品質不錯，「我夢想中的手機」，也羨慕他提早收到手機。

英國一名網友開箱Google Pixel Fold手機，發現Pixel Fold...
英國一名網友開箱Google Pixel Fold手機，發現Pixel Fold外盒比任何Pixel系列手機要寬上許多。（取材自Reddit）
英國一名網友開箱Google Pixel Fold手機，發現Pixel Fold...
英國一名網友開箱Google Pixel Fold手機，發現Pixel Fold外盒比任何Pixel系列手機要寬上許多。（取材自Reddit）
英國一名網友提早拿到Google Pixel Fold手機，驚豔手機品質相當好，...
英國一名網友提早拿到Google Pixel Fold手機，驚豔手機品質相當好，並提到雖然有明顯摺痕，但可以完全展開和完全密合就引起熱議。（取材自Reddit）
英國一名網友提早拿到Google Pixel Fold手機，驚豔手機品質相當好，...
英國一名網友提早拿到Google Pixel Fold手機，驚豔手機品質相當好，並提到雖然有明顯摺痕，但可以完全展開和完全密合就引起熱議。（取材自Reddit）
英國一名網友提早拿到Google Pixel Fold手機，驚豔手機品質相當好，...
英國一名網友提早拿到Google Pixel Fold手機，驚豔手機品質相當好，並提到雖然有明顯摺痕，但可以完全展開和完全密合就引起熱議。（取材自Reddit）
該名網友開箱Google Pixel Fold手機，他認為「開始使用時，更大的邊...
該名網友開箱Google Pixel Fold手機，他認為「開始使用時，更大的邊框其實不是問題。」（取材自Google官網）
不少網友讚賞Google Pixel Fold拍出來的照片品質相當不錯。（取材自...
不少網友讚賞Google Pixel Fold拍出來的照片品質相當不錯。（取材自Reddit）

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