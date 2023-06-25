全球首位開箱Google Pixel Fold 讚「摺疊機可完全展開」

該名網友實測拍照時表示快門速度「比（三星）Galaxy（系列手機）要快多了。」（取材自Google官網）

Google 在5月推出摺疊手機 「Pixel Fold 」，將在6月27日正式發售。已有英國網友提早拿到Pixel Fold，並做簡易開箱分享它與三星 （Samsung）的Galaxy Z Fold4差異。

英國一名網友在Reddit論壇發文表示，Google Pixel Fold發售日期為6月27日，最近卻在家提早驚喜收到摺疊手機。開箱後發現Pixel Fold外盒比任何Pixel系列手機要寬上許多，他拿到的是黑曜石色，看起來相當有質感。

他提到，Pixel Fold主螢幕有明顯摺痕，「就和三星Galaxy Z Fold系列一樣」，被外界批評的兩大點，包含主螢幕超粗邊框，他認為「開始使用時，更大的邊框其實不是問題。」另一項無法180度展開，他表示「打開時相當平坦，沒什麼好擔心的。」並秀出照片證明可以完全展開，且關起來時可完全密合，未留太多縫隙。