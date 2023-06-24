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免記超長密碼 蘋果全新「密鑰」概念取代舊密碼 傳9月上路

聯合新聞網／ 即時報導
Apple欲打造「密鑰」取代傳統舊密碼，讓使用者不用再記憶落落長英數字。（ingimage）
Apple欲打造「密鑰」取代傳統舊密碼，讓使用者不用再記憶落落長英數字。（ingimage）

蘋果Apple）裝置接下來將「不用再記密碼 」？根據外媒消息，蘋果打算捨棄Apple ID以及各種認證時會用到的「密碼」，並計劃將透過一種獨一無二的「密鑰」取代密碼，藉由生物識別認證綁定獲得認證，比過去容易遭到破解的英數字密碼更為安全。該種新概念預計將與iOS 17 一起推出，並可能在7月時推出測試版。

常常需要記一大堆密碼嗎？Apple打算要捨棄傳統的英數字密碼概念了！根據外媒「The Sun」指出，Apple打算要捨棄Apple ID的「密碼」，因為密碼一直以來都相當不安全，有些不僅好猜，使用者也可能忘記，更嚴重的是經常發生的「數據外洩事件」都可能導致使用者面臨個資 暴露風險。

因此蘋果打算提供給使用者一種「密鑰（passkey）」，透過與特地設備，如iPhone 、iPad或Mac等裝置綁定的認證，並透過生物識別認證，如Touch ID或Face ID等，以更安全的方式驗證，並用密鑰成為其獨一無二的「數位鑰匙」。

據傳該概念將與iOS 17一同推出，預計於七月推出測試版，而所有使用者則可能在九月時全面開放使用，屆時將無需再記憶自己的密碼，而是透過密鑰即可完成。

Apple 蘋果 iOS

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