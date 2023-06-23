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不用再修圖 蘋果iOS 17新功能加持「被螢幕桌布美哭」

聯合新聞網／即時報導
iOS 17背景圖片新增自動延伸、景深效果的新功能，讓圖片呈現美感大加分。 （示意圖／ingimage）
iOS 17背景圖片新增自動延伸、景深效果的新功能，讓圖片呈現美感大加分。 （示意圖／ingimage）

最近又有果粉發現蘋果 （Apple）iOS 17 測試版推出一項超優質新功能，許多人會將手機桌布設定成自己喜歡的照片，iOS系統過去會限制圖片縮放空間，因此想要讓圖片角度完美呈現還必須先進行一番後製，如今iOS 17推出「自動延伸、景深效果」的新功能，讓iPhone 桌布設定美感再升級。

原PO透過PTT發文透露iOS 17測試版新增一項超棒的功能，桌布選圖變得「更加寬鬆、好用」，讓他迫不及待和網友們分享。

蘋果用戶可為iOS設備添加背景圖像，但原PO在iOS 17測試版中意外發現，新系統會自動幫長度不夠的圖片，垂直翻轉上去並做模糊處理，不需延伸就能觸發景深效果。

iOS 17背景圖片新增自動延伸、景深效果的新功能，讓圖片呈現美感大加分。（取材...
iOS 17背景圖片新增自動延伸、景深效果的新功能，讓圖片呈現美感大加分。（取材自PTT）

原PO也拿圖片做舉例，例如想以一張高樓大廈當作螢幕背景，高樓勢必會超過尺寸，但iOS 17可以做到自動延伸並觸發景深效果，高樓超過螢幕小工具的部分就會自動延伸，圖片展現更加完整。他對這項新功能相當滿意，不只省下製作桌布的時間，也不禁讓他笑虧「『桌布換換病』表示非常滿意」。

貼文一出，許多網友都被驚豔了，紛紛留言讚嘆「推分享，這個自動延伸真的讚」、「桌布不會限制縮放大小了，超過會用漸層替代，方便很多」、「自動延伸太棒了吧，以前都自己手動改圖片，遇到喜歡的人像最上緣卡到頭髮都沒辦法處理」、「自己改圖片也很難修到自己想要的位置，以前縮放空間很謎」。

還有內行人解釋「變寬鬆是因為頂部它會自動運算，增加圖片面積」，但也有不少人直言這項功能相當「雞肋」，「很炫，但是僅只於這樣，你最終還不是要解鎖手機做事」、「我覺得最不實用的點是不能同時支援鎖定桌布小工具，小工具直接開放支援景深，然後可以選擇關閉，那更香吧？」、「不實用+1，不會沒事一直看手機的桌布暗自說好美好美」。

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