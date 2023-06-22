手機維修首選原廠？過來人指出「1原因」：非保固問題

多數人選擇送修手機都會選擇送回原廠而非副廠。(美聯社)

手機 需要送修時，你會選擇送回官方原廠還是外部通訊行副廠維修？一名網友認為多數人會選擇送原廠而不送副廠，這讓他相當好奇難道副廠維修給人的經驗非常不好嗎？貼文釣出一名過來人回應點出想送回原廠維修的關鍵原因。

原PO透過PTT發文舉例，他認為很多人都願意把手機拿去給原廠維修，理由是維修過後「保固仍持續」，所以寧願掏出比副廠維修還多的錢去修理。

不過，反觀有些人的手機即便已經過保，可能並無太大需要維修的問題，只是電池需要更換，「明明去副廠換一下電池就好了，為什麼這件事偏偏就要去找原廠？」這不禁令他納悶難道很多人在副廠維修都有過不好經驗嗎？

貼文一出，許多網友提出心中的擔憂，紛紛留言表示「誰知道副廠給你什麼料」、「副廠的料蝦皮就能買到，品質你覺得會好嗎？原廠除了iPhone 之外，其他廠商不算貴」、「副廠的料哪來？淘寶還是殺肉？」、「會去找副廠不外乎就是覺得原廠報價過高」。

還有過來人坦言「你以為回原廠的經驗全是好棒棒嗎」、「電池現在原廠、副廠價差不多，當然去原廠」、「外面維修電池說是原廠貨，但續航就是差」，也有人透露選擇原廠的關鍵原因不在保固問題，而是品質問題，「原廠維修的料件也只提供三個月保固，電池原廠和副廠的差異可能比較大，不然副廠的我覺得還可以」。