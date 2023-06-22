我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

Google指控微軟 利用不公平做法鎖住客戶 控制雲端市場

編譯葉亭均／綜合外電
Google指控微軟利用不公平做法鎖住客戶，控制雲端市場。（路透）
Google指控微軟利用不公平做法鎖住客戶，控制雲端市場。（路透）

Google 21日向聯邦貿易委員會（FTC）控訴長期競爭同業微軟（Microsoft）從事反競爭行為，利用不公平的授權條件來「鎖定客戶」，以便控制雲端運算市場。

Google這封發送給FTC的信函，是回應整體FTC在3月要求業界對雲端產業可能的反競爭行為提出評論一環。例如貿易組織NetChoice就在20日的公開評論中把矛頭指向微軟與軟體業者甲骨文（Oracle）。FTC的發言人不願進一步置評。

CNBC網站報導，Google在信函中直指微軟，主張微軟透過自家稱霸市場的電腦伺服器作業系統Windows Server和Microsoft Offices產品，讓龐大的客戶群除了使用微軟的Azure雲端設施產品外，難以使用其他業者的雲端產品。Googlec形容微軟的授權限制是「複雜網絡」，阻礙企業分散他們的企業軟體供應商。

微軟在雲端市場市占率第二，不如亞馬遜，但遠遠高於第三名的Google。

Google還表示，這種控制構成重大的國安與網絡安全風險。它強調涉及微軟產品的連續網路攻擊，包括 SolarWinds漏洞。微軟和Google都擁有活躍的網絡安全措施來因應與研究網路威脅。

實際上，Google本身對於反壟斷問題並不陌生。美國司法部在今年1月對Google發動反托辣斯訴訟，為兩年多來第二度，這一回主要是針對Google的廣告業務；上一回則是在2020年10月指控Google利用壟斷權力，透過排他協議切斷切斷網路搜尋的競爭，此案預期9月進行審理。

在發送給FTC的信函中，Google也指控甲骨文的做法不利消費者。Google表示：「透過過度複雜協議，尋求把客戶鎖定在他們的生態體系中…像是微軟和甲骨文這些公司不僅迫使客戶採用單一雲端模式，還限制選擇、增加客戶的成本，並且干擾美國與世界各地蓬勃發展的數位生態系統。」

Google 微軟 雲端

上一則

探索鐵達尼號失聯 「泰坦號」用49.99元電玩控制器操作？

延伸閱讀

YouTube全球首個「直播帶貨頻道」傳月底落腳南韓

YouTube全球首個「直播帶貨頻道」傳月底落腳南韓
Google擬在印度組裝Pixel手機 效法蘋果多元化供應鏈

Google擬在印度組裝Pixel手機 效法蘋果多元化供應鏈
抓到了 微軟遇駭遭持續攻擊一周 「匿名蘇丹」幹的

抓到了 微軟遇駭遭持續攻擊一周 「匿名蘇丹」幹的
聯發科傳奪Google AI大單 打造最新伺服器晶片 投片台積5奈米生產

聯發科傳奪Google AI大單 打造最新伺服器晶片 投片台積5奈米生產

熱門新聞

先說出口的人就輸了！3星座提分手超絕情。（取材自pexels）

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

2023-06-17 22:01
果然只剩一張嘴！3星座講話最會畫大餅。（取材自pexels）

3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中

2023-06-18 19:21
林志玲7年前比基尼照。（取材自微博）

林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友

2023-06-17 22:09
一名芝加哥女子在健身房跑步機上失足，結果褲子被扯下露出屁股。（影片截圖）

芝加哥健身女跑步機失足 褲子被扯下「露屁股」影片紅了

2023-06-14 20:03
圖位於上海陸家嘴的支付寶大廈外觀LOGO。(本報資料照片／記者林宸誼攝影）

沒有中國帳戶不用怕「支付寶」綁萬事達卡也能通了

2023-06-20 23:10
瑞士寶盛針對高淨值人士進行美好生活的成本調查，新加坡首次登上全球最貴城市排行榜榜首。(路透)

全球「最貴城市」上海只排第2 紐約竄升到第5名

2023-06-20 01:31

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」

跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」
麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅