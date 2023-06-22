Google指控微軟 利用不公平做法鎖住客戶 控制雲端市場

Google指控微軟利用不公平做法鎖住客戶，控制雲端市場。（路透）

Google 21日向聯邦貿易委員會（FTC）控訴長期競爭同業微軟 （Microsoft）從事反競爭行為，利用不公平的授權條件來「鎖定客戶」，以便控制雲端 運算市場。

Google這封發送給FTC的信函，是回應整體FTC在3月要求業界對雲端產業可能的反競爭行為提出評論一環。例如貿易組織NetChoice就在20日的公開評論中把矛頭指向微軟與軟體業者甲骨文（Oracle）。FTC的發言人不願進一步置評。

CNBC網站報導，Google在信函中直指微軟，主張微軟透過自家稱霸市場的電腦伺服器作業系統Windows Server和Microsoft Offices產品，讓龐大的客戶群除了使用微軟的Azure雲端設施產品外，難以使用其他業者的雲端產品。Googlec形容微軟的授權限制是「複雜網絡」，阻礙企業分散他們的企業軟體供應商。

微軟在雲端市場市占率第二，不如亞馬遜，但遠遠高於第三名的Google。

Google還表示，這種控制構成重大的國安與網絡安全風險。它強調涉及微軟產品的連續網路攻擊，包括 SolarWinds漏洞。微軟和Google都擁有活躍的網絡安全措施來因應與研究網路威脅。

實際上，Google本身對於反壟斷問題並不陌生。美國司法部在今年1月對Google發動反托辣斯訴訟，為兩年多來第二度，這一回主要是針對Google的廣告業務；上一回則是在2020年10月指控Google利用壟斷權力，透過排他協議切斷切斷網路搜尋的競爭，此案預期9月進行審理。

在發送給FTC的信函中，Google也指控甲骨文的做法不利消費者。Google表示：「透過過度複雜協議，尋求把客戶鎖定在他們的生態體系中…像是微軟和甲骨文這些公司不僅迫使客戶採用單一雲端模式，還限制選擇、增加客戶的成本，並且干擾美國與世界各地蓬勃發展的數位生態系統。」