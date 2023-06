AI 聊天機器人又能幫忙取得免費獲取Windows序號 了?一名推特 網友發文,表示自己透過ChatGPT 成功拿到一組Windows 10 Pro的序號,竟且在實測過後竟成功啟用,引來馬斯克 特地留言,引發關注。但根據專家表示,這些AI聊天機器人產生的可能都只是「公用序號」,和一般使用者的啟用序號完全不同,因此實際操作後可能會面臨功能使用的限制。

你用過AI聊天機器人了嗎?除了可以解決許多日常生活問題之外,你還拿它來做過什麼呢?一名推特網友 @immasiddtweets 16日時貼出一則推文,表示自己透過特殊的問法,繞開ChatGPT的限制,取得它的「信任」得到了Windows的破解序號。

網友用「這話術」成功博得AI聊天機器人信任,取得Windows啟動碼。(取材自Twitter)

ChatGPT gives you free Windows 10 Pro keys! And it surprisingly works 😂 pic.twitter.com/T4Y90lfzoY