要賣趁現在 9月過後這3款iPhone恐怕「身價暴跌」

圖為iPhone 8 Plus。（本報資料照片）

蘋果 （Apple）最新版本iOS 17 即將在秋季正式發布，iPhone X 、iPhone 8和8 Plus確定無緣升級，但二手回收網站Sellcell揭露過去在蘋果iOS新版本上線後，無法升級的舊款iPhone價值縮水幅度拉大，呼籲有意轉售的消費者趁現在趕緊行動。

二手回收網站Sellcell登錄數據透露了幾項重要指標，去（2022）年iOS 16 發布時，iPhone 6S、7系列當中所有機款平均損失42.8%價值，最驚人的是當時iPhone 6S Plus在iOS 16發布後短短一周內貶值11.7%、iPhone 7 Plus掉價10.1%。

如今iOS 17正式版即將於今年秋季發布，iPhone X與iPhone 8系列機款確定無法升級，這也意味著「這些手機未來不會收到安全更新，將更容易收到惡意攻擊」；Sellcell更由此預見這些不被支援iOS 17的機型「身價暴跌」，預測價值將會下跌超過40%。