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Reddit關版風波延燒 Vox分析：免費體驗時代告終

中央社／舊金山15日電
論壇網站Reddit不再免費開放API介面引發版主不滿，關閉討論版以示抗議。（路透）
論壇網站Reddit不再免費開放API介面引發版主不滿，關閉討論版以示抗議。（路透）

論壇網站Reddit決定不再免費開放API介面引發版主不滿，關閉討論版以示抗議，爭議延燒。近期推特、臉書也提出付費訂閱制度，媒體認為，用戶免費體驗時代已經結束。

Reddit版主群自12日發起48小時抵制、關閉討論版，抗議Reddit的新付費政策，不過根據Twitch追蹤，截至舊金山15日下午，仍有5000多個討論版一片漆黑，當中不少是擁有數千萬會員的人氣版，爭議仍未落幕。

總部位於舊金山的論壇網站Reddit，成立於2005年，主要靠廣告和高級訂閱制度賺錢，預計在今年下半年公開募股（IPO），公司面臨獲利壓力，6日傳出將裁員5%。

Reddit早在4月便表示，生成式AI公司免費取用Reddit網站對話內容，來訓練大型語言模型，計畫對其API使用收費，當時，外界認為此舉主要是為了對付大型科技公司，像是谷歌（Google）和OpenAI。API為應用程式開發介面，讓用戶可獲取公司資料或技術。

關版抗議的主要導火線起因於5月，Reddit傳出擬向第三方應用程式Apollo，收取每年2000萬美元的API費用，遠超過Apollo的50萬年營收，Apollo宣布將在6月底新收費制度生效前關閉，引起軒然大波。

版主因此發起48小時抗議，對此，Reddit執行長賀夫曼（Steve Huffman）在發給員工的備忘錄中表示，「這場風波遲早會過去」，意味著他並不打算妥協，雙方僵局引發外界關注。

對版主來說，他們免費管理論壇，讓Reddit蓬勃發展，平均每日吸引5700萬人造訪，如今卻面臨收費問題；賀夫曼已在版上回應，公司將以利潤作為導向，Reddit也表示，新政策僅會影響到高端企業和第三方應用程式。

在Reddit事件之前，推特（Twitter）和臉書（Facebook）也採取部分權限付費訂閱制，Vox分析，社交平台的免費體驗時代已經結束。

Vox提到，大型社交平台一開始沒有制定遊戲規則，只求大眾願意付出注意力和個人資料，如今面對廣告收入減少，被迫必須思考應對策略；近來平台商業模式明顯改變，一些公司採取更積極的行動，來擴大收費制度。

科技趨勢分析師恩德勒（Rob Enderle）告訴富比世（Forbes），串流影音平台Netflix此前也宣布抓寄生帳號保障財源，但差別是「Netflix向來是採行用戶收費制度，Reddit則一直都是提供免費服務」。

恩德勒說，若企業把用戶視為拿來獲利的產品就會出現問題，因為用戶認為自己是客戶。

不過，富比世同時指出，此關版抗爭由於缺乏中央組織運籌帷幄，有可能會因行動不一而缺乏效力。爭議何時落幕及對其他社群的影響，外界仍持續關注。

富比世 舊金山 臉書

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