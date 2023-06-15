買單耳AirPods遇兩邊韌體不同怎配對？9步驟讓耳機復活

如果AirPods兩耳韌體不同配對失敗該怎麼解？網友提供9步驟救回心愛耳機。圖為第3代AirPods。（示意圖／本報資料照片）

如果AirPods 兩耳的「韌體」不同無法配對怎麼辦？一名網友親身分享雙耳配對出現問題，就算按下重置鈕也無法快速解決，因此他透過Reddit和一些網路資訊，摸索出可以真正解決的辦法。

一名網友在PTT iOS 版發文，表示自己AirPods Pro 一代的左耳突然壞了，在評估經濟狀況和其他考量後，決定就收一隻單邊的左耳，但是在配對過程中，發現兩耳放入充電盒後卻一直閃爍橘燈，還無法重置。根據該狀況，原PO研判，可能是之前在Reddit和其他網路上看到的「兩耳韌體不同」問題。

網友在確認過後，發現本身耳機 版本是「5E135」，而買來的耳機則停留在「5B59」，因此需要透過特殊的解決步驟才能解決。而在進入解決方法之前，需要先確認，是否「已將不同韌體的兩耳放進耳機盒內，且耳機盒燈號閃爍橘色燈光，且長按重置鍵也無法重置」，確認是以上狀況後，才可以使用接下來的步驟解決。AirPods兩耳韌體不同解決方法，以下網友將舊韌體的耳機稱為「Old」、新韌體的稱為「New」，以利辨識。

一、將耳機解除配對

設定 - 藍芽 - AirPods（旁邊的 i ）- 忘記此裝置設定。

二、「分別」將兩隻耳機與手機 配對

首先，將兩耳都放入充電盒，隨後拿起 New，闔上再打開蓋子，長按配對鍵直到燈號呈現白色閃爍，此時可以與手機連線配對，配對成功後代表此時手機已與「盒內的 Old」配對成功。接著，拿起 Old，將 New 放入充電盒內，闔上再打開蓋子，長按配對鍵直到燈號呈現白色閃爍，此時可以與手機連線配對，配對成功後代表此時手機已與「盒內的 New」配對成功。

三、確認兩隻耳機的狀態

現在將兩耳都拿出充電盒，設定裡可以看到兩耳都被分開配對了，分別點進去兩隻耳機的 i 可以確認各耳機的韌體。

四、重新設定新耳機

將 New 解除配對（忘記此裝置設定）。

五、將充電盒充電

將 Old 放入充電盒，並將充電盒充電，然後把手機放在充電盒附近。

六、等待至少30分鐘

網友表示，由於 AirPods 更新韌體的時間無法控制，也沒有使用者能自行操作的方式。網友表示，唯一能做的就是佛系等，通常手機會在 30 分鐘～24 小時內的時間去更新 AirPods 韌體。

七、解除配對 Old（忘記此裝置設定）

網友提醒，此時不用特別再點進去 i 看 Old 的韌體版本，因為要重置後這邊才會顯示新的版本號碼。

八、重置兩隻耳機

將 New 放入充電盒，此時充電盒內同時有兩隻耳機，長按配對鍵，此時燈號應會變成白色閃爍，不要放開直到燈號轉成橘色閃爍，此時再放開，燈號會轉回白色閃爍。而此處，網友也提醒，若此步驟燈號仍舊只顯示橘色閃爍，代表耳機韌體應該還沒更新好，版本仍然不同，請重複以上步驟，並且在步驟 6 時等待久一點。

九、正常配對成功

如果韌體有更新成功，兩耳韌體相同的話，此時已能與手機正常配對了。