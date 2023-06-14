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手機、筆電或桌機怪怪的「被盜了嗎」資安專家教你這3招辨別

聯合新聞網／ 即時報導
專家建議安裝防毒軟體，並且設定複雜的密碼，較能避免被盜的風險。（示意圖／ingimage）
專家建議安裝防毒軟體，並且設定複雜的密碼，較能避免被盜的風險。（示意圖／ingimage）

手機、筆電或桌機出現這三個訊號？要小心，很有可能是被駭客入侵了。

據太陽報（The Sun）報導，傑米．阿克達（Jamie Akhtar）是一名資安專家，也是自動化合規安全平台CyberSmart的首席執行長。近期他接受該報採訪，分享了三個分辨是否被駭的方法。

阿克達表示，第一個最常見的是搜尋紀錄出現不明瀏覽紀錄，可能是用戶自己根本也不記得有拜訪過的網站。通常會出現這種情形，可能是設備已經被入侵，對方甚至能操作自己的設備造成的。

第二個是打開瀏覽器時，發現畫面並不是自己常用的搜尋引擎。阿克達說，發生這種情況可能是Wi-Fi或瀏覽器已經被駭客入侵。用戶應該要將原本的瀏覽器解除安裝，避免外流更多資訊。

第三個情況是「連線劫持」（session hijacking）駭客可能會竊聽網路封包獲取Cookie，或是登入網站伺服器取得用戶的連線ID。

阿克達建議，如果用戶認為自己的設備出現被駭的跡象，可以重新安裝瀏覽器或甚至重灌整台裝置。不過他也表示，最好的方式是在被盜之前就裝設防毒軟體，並且確保路由器使用的是複雜不易被盜的密碼。

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