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微軟遊戲主管：現在還沒有必要推出新的Xbox主機

編譯葉亭均／即時報導
微軟11日在洛杉磯舉行年度Xbox遊戲發表會Xbox Games Showcase，微軟影音遊戲主管史賓塞（Phil Spencer）向遊戲粉絲致意。（美聯社）
微軟11日在洛杉磯舉行年度Xbox遊戲發表會Xbox Games Showcase，微軟影音遊戲主管史賓塞（Phil Spencer）向遊戲粉絲致意。（美聯社）

微軟影音遊戲主管史賓塞（Phil Spencer）表示，他不認為現在有必要讓Xbox遊戲主機進行大幅度升級。

微軟11日在洛杉磯舉行年度Xbox遊戲發表會Xbox Games Showcase，史賓塞接受彭博新聞專訪時表示：，這不是我們現在收到的回饋內容。」「目前，我們對現有的硬體相當滿意。」

微軟在發表會中宣布推出當前Xbox Series S改善儲存容量的新版本，也處理更強大Series X系列短缺的問題，表示供應量已「大幅增加」。

電玩主機製造商通常每三年就會讓遊戲主機進行重大升級，在2020年推出的 Xbox Series S 與X是這款遊戲主機的第九代，與Sony集團的PlayStation 5競爭。

如今，電玩開發業者改善硬體的速度放慢，偏向漸進式的提升，而非技術上的大躍進。舉例來說，8K技術就不如4K那麼搶手，因為一些消費者無法分辨差異，而且先進的硬體價格昂貴。

史賓塞表示，Xbox主機落居任天堂Switch與Sony的PlayStation之後的「第三名」，微軟已多元化遊戲發行的策略，讓遊戲能透過PC遊戲App與Game Pass訂閱服務進行操作。

史賓塞說，他的目標是讓玩家的願望協助他判斷產品的發展，例如Xbox沒有見到需要推出與NFT或區塊鏈遊戲相關的產品。

微軟 大S 洛杉磯

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