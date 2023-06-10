升級iOS 17也無法使用 蘋果5大功能有機型限制

iOS 17有5大功能僅支援iPhone 12系列以上機型。（取材自蘋果官網）

蘋果 推出最新作業系統iOS 17，當中增加不少新功能，此次官方在升級名單中淘汰了iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X等3款舊機，共有20款機型可升級iOS 17，不過有5大功能僅支援iPhone 12系列以上機型。

1. StandBy待機模式

當iPhone橫向擺放後就能化身智慧顯示器，可透過大型字體顯示日曆、時間、天氣資訊、即時賽事比分等，也能播放照片，不過這項功能僅支援iPhone 14 Pro以上機型（具備永遠顯示功能）。

2. FaceTime Reactions

Reactions功能讓用戶在進行FaceTime視訊通話時，可以透過手勢觸發愛心、氣球、煙火、雷射光束和下雨等特效，僅支援iPhone 12以上機型。

3. 打字自動修正

蘋果表示自動修正全面更新，用戶每次打字都能讓輸入體驗和精確度更提升，句子也能改正更多種類的文法錯誤，僅支援iPhone 12以上機型。

4. 鍵盤預測

用戶在打字的同時將收到預測文字推薦，只要輕點空白鍵，就能新增完整字詞或完成一個句子，提升文字輸入速度，僅支援iPhone 12以上機型。

5. 指字即讀

iOS 17為身障者提供更多實用功能，指字即讀可透過以手指觸點，閱讀實體物品上的文字，僅支援配備LiDAR掃描儀的iPhone 12 Pro系列以上機型。

iOS 17需要 A12 仿生或以上晶片的機型，也代表2017年推出的iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone X都無法升級。

可更新iOS 17機型名單：

iPhone 14系列、iPhone 13系列、iPhone 12系列、iPhone 11系列、iPhone XS系列以及iPhone XR、iPhone SE（第 2 代或後續機型）。

升級iOS 17也無法使用！5大功能有機型限制

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