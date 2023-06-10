我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉自駕事故遠比曝光的多 已17死、736次撞車

17年內犯下16起爆炸案「大學炸彈客」北卡監獄過世

升級iOS 17也無法使用 蘋果5大功能有機型限制

TVBS新聞網／編輯顏敏翔即時報導
iOS 17有5大功能僅支援iPhone 12系列以上機型。（取材自蘋果官網）
iOS 17有5大功能僅支援iPhone 12系列以上機型。（取材自蘋果官網）

蘋果推出最新作業系統iOS 17，當中增加不少新功能，此次官方在升級名單中淘汰了iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X等3款舊機，共有20款機型可升級iOS 17，不過有5大功能僅支援iPhone 12系列以上機型。

1. StandBy待機模式

當iPhone橫向擺放後就能化身智慧顯示器，可透過大型字體顯示日曆、時間、天氣資訊、即時賽事比分等，也能播放照片，不過這項功能僅支援iPhone 14 Pro以上機型（具備永遠顯示功能）。

2. FaceTime Reactions

Reactions功能讓用戶在進行FaceTime視訊通話時，可以透過手勢觸發愛心、氣球、煙火、雷射光束和下雨等特效，僅支援iPhone 12以上機型。

3. 打字自動修正

蘋果表示自動修正全面更新，用戶每次打字都能讓輸入體驗和精確度更提升，句子也能改正更多種類的文法錯誤，僅支援iPhone 12以上機型。

4. 鍵盤預測

用戶在打字的同時將收到預測文字推薦，只要輕點空白鍵，就能新增完整字詞或完成一個句子，提升文字輸入速度，僅支援iPhone 12以上機型。

5. 指字即讀

iOS 17為身障者提供更多實用功能，指字即讀可透過以手指觸點，閱讀實體物品上的文字，僅支援配備LiDAR掃描儀的iPhone 12 Pro系列以上機型。

iOS 17需要 A12 仿生或以上晶片的機型，也代表2017年推出的iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone X都無法升級。

可更新iOS 17機型名單：

iPhone 14系列、iPhone 13系列、iPhone 12系列、iPhone 11系列、iPhone XS系列以及iPhone XR、iPhone SE（第 2 代或後續機型）。

升級iOS 17也無法使用！5大功能有機型限制

TVBS新聞網

iPhone iOS 蘋果

上一則

賭城有幽浮？天空不明綠光 目擊者：後院見到8呎外星人 100%不是人類

延伸閱讀

台積業績連二紅 Q2財測料能達陣

台積業績連二紅 Q2財測料能達陣
iOS 17調整鍵盤自動修正功能 用戶打髒話不會再被改掉

iOS 17調整鍵盤自動修正功能 用戶打髒話不會再被改掉
叫Siri不用「嘿」了 iOS 17新變革有哪些？「2種型號」無緣升級

叫Siri不用「嘿」了 iOS 17新變革有哪些？「2種型號」無緣升級
蘋果iPhone 15量產 台供應鏈動起來

蘋果iPhone 15量產 台供應鏈動起來

熱門新聞

示意圖／ingimage

頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道

2023-05-27 14:12
圖為疑似兩人在酒店的影片截圖。（取材自推特）

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

2023-06-08 08:13
一名男子從海裡撈上來一隻巨大水母，居然大膽把牠抱在手上。（截圖自reddit）

壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海

2023-06-06 00:24
英國23歲男子盧克（Luke Williams）利用eBay轉售生活用品，以此賺取利潤。(示意圖／ingimage)

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

2023-06-05 02:26
肇慶四會市「吾悅廣場悅公館」二層的屋主，在掃下全部42套房後，未經物業同意，派出拆牆機打通整層樓層牆壁。（截圖自微博視頻號）

超狂土豪買了整層42套房全部打通 全棟300戶居民嚇到腳軟

2023-06-06 03:52
AI生成的「如懿傳」時裝照。（取材自臉書＠清宮迷因）

AI生成搞笑「如懿傳」時裝 貴妃突然都有了火辣美腿

2023-06-05 07:25

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘
炎炎夏日到 好市多Costco舉行酷暑熱賣商品

炎炎夏日到 好市多Costco舉行酷暑熱賣商品
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷