我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

Vision Pro技術有多狂？蘋果前員工揭密1功能堪比「讀心術」

聯合新聞網／即時報導
蘋果首款頭戴裝置Vision Pro。（取材自蘋果官網）
蘋果首款頭戴裝置Vision Pro。（取材自蘋果官網）

蘋果Apple）正式公布首款頭戴裝置 Vision Pro引起全球轟動，許多搶先體驗的科技人給出高評價，近日一名曾負責開發Vision Pro的蘋果前員工Sterling Crispin在推特上透露有關該產品的更多細節，包含宛如「讀心術」般的超強功能。

Sterling Crispin將Vision Pro譽為整個產業的結晶，「我在AR 、VR 領域工作長達10年之久，這是我在單一研究項目耗時最久的一次」。礙於保密協定，Sterling Crispin針對已公開專利部分作分享，他透露Vision Pro使用大量神經科學來發展一些關鍵功能。

Sterling Crispin舉例說明，當用戶處於混合現實或虛擬現實中的體驗時，AI 模型會試圖預測用戶的情緒狀態，例如用戶是否感到好奇、害怕或是回憶起過去的經歷等，這些預測只需透過觀察眼球追蹤、腦電波活動、心跳節奏、肌肉活動、血壓或膚電反應等測量去預測。

他進一步解釋Vision Pro是如何做到預測用戶的心理狀態，他提到具體的預測行為需要使用很多技巧，其中一種可行的方法即是「當你想點擊之前，瞳孔會先有反應」，這也代表你期待著點擊後會發生一些事，因此透過偵測用戶的瞳孔反應來實時重新設計UI，從而通過眼睛位置來創建與大腦連接的接口，Sterling Crispin也忍不住讚嘆這項技術可以稱作「讀心術」。

蘋果 Apple 血壓

上一則

黃色小鴨遊維港「好事成雙」 開放第1天居然「漏氣了」

延伸閱讀

亮相員工大會 查克柏格疫後首現身

亮相員工大會 查克柏格疫後首現身
台積業績連二紅 Q2財測料能達陣

台積業績連二紅 Q2財測料能達陣
Meta查克柏格評Vision Pro：沒啥大突破 不是理想型

Meta查克柏格評Vision Pro：沒啥大突破 不是理想型
中國網路整治行動 盯上蘋果AirDrop等檔案共享功能

中國網路整治行動 盯上蘋果AirDrop等檔案共享功能

熱門新聞

示意圖／ingimage

頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道

2023-05-27 14:12
圖為疑似兩人在酒店的影片截圖。（取材自推特）

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

2023-06-08 08:13
一名男子從海裡撈上來一隻巨大水母，居然大膽把牠抱在手上。（截圖自reddit）

壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海

2023-06-06 00:24
英國23歲男子盧克（Luke Williams）利用eBay轉售生活用品，以此賺取利潤。(示意圖／ingimage)

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

2023-06-05 02:26
肇慶四會市「吾悅廣場悅公館」二層的屋主，在掃下全部42套房後，未經物業同意，派出拆牆機打通整層樓層牆壁。（截圖自微博視頻號）

超狂土豪買了整層42套房全部打通 全棟300戶居民嚇到腳軟

2023-06-06 03:52
AI生成的「如懿傳」時裝照。（取材自臉書＠清宮迷因）

AI生成搞笑「如懿傳」時裝 貴妃突然都有了火辣美腿

2023-06-05 07:25

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打