Vision Pro技術有多狂？蘋果前員工揭密1功能堪比「讀心術」

蘋果 (Apple )正式公布首款頭戴裝置 Vision Pro引起全球轟動,許多搶先體驗的科技人給出高評價,近日一名曾負責開發Vision Pro的蘋果前員工Sterling Crispin在推特上透露有關該產品的更多細節,包含宛如「讀心術」般的超強功能。

Sterling Crispin將Vision Pro譽為整個產業的結晶,「我在AR 、VR 領域工作長達10年之久,這是我在單一研究項目耗時最久的一次」。礙於保密協定,Sterling Crispin針對已公開專利部分作分享,他透露Vision Pro使用大量神經科學來發展一些關鍵功能。

Sterling Crispin舉例說明,當用戶處於混合現實或虛擬現實中的體驗時,AI 模型會試圖預測用戶的情緒狀態,例如用戶是否感到好奇、害怕或是回憶起過去的經歷等,這些預測只需透過觀察眼球追蹤、腦電波活動、心跳節奏、肌肉活動、血壓 或膚電反應等測量去預測。

他進一步解釋Vision Pro是如何做到預測用戶的心理狀態,他提到具體的預測行為需要使用很多技巧,其中一種可行的方法即是「當你想點擊之前,瞳孔會先有反應」,這也代表你期待著點擊後會發生一些事,因此透過偵測用戶的瞳孔反應來實時重新設計UI,從而通過眼睛位置來創建與大腦連接的接口,Sterling Crispin也忍不住讚嘆這項技術可以稱作「讀心術」。

I spent 10% of my life contributing to the development of the #VisionPro while I worked at Apple as a Neurotechnology Prototyping Researcher in the Technology Development Group. It’s the longest I’ve ever worked on a single effort. I’m proud and relieved that it’s finally… pic.twitter.com/vCdlmiZ5Vm