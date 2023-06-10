Vision Pro技術有多狂？蘋果前員工揭密1功能堪比「讀心術」

蘋果首款頭戴裝置Vision Pro。（取材自蘋果官網）

蘋果 （Apple ）正式公布首款頭戴裝置 Vision Pro引起全球轟動，許多搶先體驗的科技人給出高評價，近日一名曾負責開發Vision Pro的蘋果前員工Sterling Crispin在推特上透露有關該產品的更多細節，包含宛如「讀心術」般的超強功能。

Sterling Crispin將Vision Pro譽為整個產業的結晶，「我在AR 、VR 領域工作長達10年之久，這是我在單一研究項目耗時最久的一次」。礙於保密協定，Sterling Crispin針對已公開專利部分作分享，他透露Vision Pro使用大量神經科學來發展一些關鍵功能。

Sterling Crispin舉例說明，當用戶處於混合現實或虛擬現實中的體驗時，AI 模型會試圖預測用戶的情緒狀態，例如用戶是否感到好奇、害怕或是回憶起過去的經歷等，這些預測只需透過觀察眼球追蹤、腦電波活動、心跳節奏、肌肉活動、血壓 或膚電反應等測量去預測。

他進一步解釋Vision Pro是如何做到預測用戶的心理狀態，他提到具體的預測行為需要使用很多技巧，其中一種可行的方法即是「當你想點擊之前，瞳孔會先有反應」，這也代表你期待著點擊後會發生一些事，因此透過偵測用戶的瞳孔反應來實時重新設計UI，從而通過眼睛位置來創建與大腦連接的接口，Sterling Crispin也忍不住讚嘆這項技術可以稱作「讀心術」。