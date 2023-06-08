我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫／劉德華 尼克森總統圖書館華語女導覽

矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

亞馬遜傳計劃推廣告版Prime Video串流服務 擴增營收

編譯簡國帆／綜合外電
華爾街日報報導，亞馬遜正規畫推出有廣告版本的Prime Video串流媒體服務。（路透）
華爾街日報報導，亞馬遜正規畫推出有廣告版本的Prime Video串流媒體服務。（路透）

知情人士透露，亞馬遜正規畫推出有廣告版本的Prime Video串流媒體服務，希望進一步打造廣告業務，並從娛樂內容賺取更多營收

華爾街日報報導，亞馬遜已討論相關議題好幾周，但還在早期階段，計畫還沒完全擬定，也可能決定不推動。亞馬遜已試著把更多廣告帶入Prime Video服務，例如運動報導有廣告，一些節目有產品置入性行銷，Prime Video用戶能觀看有廣告支持的影音服務Freevee。

知情人士說，亞馬遜也已和與華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery）及派拉蒙全球公司（Paramount Global），討論透過Prime Video頻道，提供這兩家公司的廣告版串流服務。Prime Video頻道允許用戶訂閱其他串流服務，包括無廣告版本的Max和Paramount+，也能用應用程式（App）觀看。亞馬遜、派拉蒙和華納兄弟探索的代表都拒絕置評。

知情人士表示，亞馬遜正在討論在其Prime Video投放廣告的各種方式，選項之一是讓現有Prime訂戶看更多短廣告，並提供付費升級到無廣告版本、且享有其他功能的選項。

目前月付14.99美元的亞馬遜Prime會員使用Prime Video服務，而Prime Video也有月付8.99美元的單獨訂閱方案，能觀賞「了不起的麥瑟爾夫人」（The Marvelous Mrs. Maisel）等原創影集、龐大的片庫、以及運動賽事實況轉播。

若亞馬遜推出廣告版Prime Video服務，有助支應製播影視節目的成本。相較於亞馬遜創辦人貝佐斯偏重衝刺影音娛樂服務、而非獲利，現任執行長傑西已愈來愈重視旗下不同事業的獲利能力。亞馬遜財務長歐薩夫斯基2月說，亞馬遜去年花了約70億美元在製播節目、運動賽事實況轉播及取得第三方影音內容的授權。

知情人士透露，傑西已在內部表示，他認為娛樂內容有價值，特別是運動賽事轉播，也已花了許多時間審視旗下無法獲利的部門。亞馬遜正在討論要在美國職籃聯盟（NBA）賽事直播合約2025年要更新時，加入競標行列，而推出廣告版Prime Video服務有助支應這些轉播權的成本。

亞馬遜的Amazon Music服務最近也推出升級服務，在加入更多歌曲後，現有的Prime會員無法再隨選播放特定歌曲，只能用隨機模式播放，除非月付9美元訂閱Amazon Music Unlimited。

廣告商已表示，殷切盼望亞馬遜能跟著Netflix和迪士尼等同業的腳步，推出廣告版的串流服務，因為廣告商認為原先大致沒有廣告的影視節目能帶進更多業務，因而希望投放廣告。

亞馬遜 Amazon 營收

上一則

6月8日星座運勢 處女愛情事業得意 天蠍財運旺獲回報

下一則

ChatGPT原可以更快變更厲害？OPenAI CEO偷偷抱怨原因

延伸閱讀

5萬加侖污水洩漏 洛縣長堤關閉所有沿海游泳區

5萬加侖污水洩漏 洛縣長堤關閉所有沿海游泳區
娛樂／串流軍備競賽 影視巨頭「邊試邊學」

娛樂／串流軍備競賽 影視巨頭「邊試邊學」
反強制回辦公室 亞馬遜員工西雅圖總部前罷工

反強制回辦公室 亞馬遜員工西雅圖總部前罷工
語音助理Alexa、智慧門鈴Ring侵犯隱私 亞馬遜以3000萬和解

語音助理Alexa、智慧門鈴Ring侵犯隱私 亞馬遜以3000萬和解

熱門新聞

示意圖／ingimage

頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道

2023-05-27 14:12
一名男子從海裡撈上來一隻巨大水母，居然大膽把牠抱在手上。（截圖自reddit）

壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海

2023-06-06 00:24
英國23歲男子盧克（Luke Williams）利用eBay轉售生活用品，以此賺取利潤。(示意圖／ingimage)

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

2023-06-05 02:26
肇慶四會市「吾悅廣場悅公館」二層的屋主，在掃下全部42套房後，未經物業同意，派出拆牆機打通整層樓層牆壁。（截圖自微博視頻號）

超狂土豪買了整層42套房全部打通 全棟300戶居民嚇到腳軟

2023-06-06 03:52
AI生成的「如懿傳」時裝照。（取材自臉書＠清宮迷因）

AI生成搞笑「如懿傳」時裝 貴妃突然都有了火辣美腿

2023-06-05 07:25
小學數學考除法，「5塊餅4兄弟怎分最公平」，一名小學生雖然答錯，但答案讓許多人感動。（示意圖／ingimage）

數學考「5塊餅分4兄弟」 小學生答錯卻感動眾人獲滿分

2023-06-02 04:50

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康
Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員
「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器