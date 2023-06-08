非100萬台 韓媒：蘋果Vision Pro銷售目標調降至15萬台

Vision Pro今年開始量產，將在明年上市。（美聯社）

南韓 媒體報導，蘋果 已調降新款混合實境（MR）裝置Vision Pro的銷售目標，降至15萬台，遠少於分析師預測的100多萬台。

韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse News在6日引述矽谷 多家零件製造商的說法報導，蘋果在發表Vision Pro前，只訂購15萬台。

報導引述業界人士指出，市場一開始討論的銷售量為100萬台，接著降到30萬台，之後又在接近發表時減少到15萬台，讓人們大感意外。

這位人士說：「（蘋果）在賣出所有15萬台後，還能觀察進展，下更多採購訂單，但我們不清楚蘋果是否將提高銷售目標，因為通常會先採購零件。」

報導指出，蘋果的採購訂單也並非以年銷售計算，而是這款產品的銷售周期。蘋果Vision Pro今年開始量產，將在明年上市。蘋果7日並未回覆每日經濟新聞針對銷售目標的置評請求。

Vision Pro配備五顆感測器、12顆鏡頭，是蘋果自2016年發表AirPods以來，首款全新硬體設備，但因為售價為3499美元起，引發各界懷疑銷售量能衝到多高。