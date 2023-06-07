Pixel Watch又傳災情 充電後手表骨肉分離 Google回應了

Pixel Watch繼烙印災情後，又傳出無線充電時取下導致「玻璃背蓋脫落」的災情，引發網友討論。（取材自Google）

Google 在2022年推出首款智慧手表 「Pixel Watch」後，至今開始有許多使用者反應出不同災情，除了過去的螢幕「烙印」事件之外，近日又有用戶反應機身背後的玻璃板脫落，手表甚至可能因此短暫失去正常功能，裡面的電子元件也可能因此受損，引來質疑聲浪。

網友紛紛回報Pixel Watch手表玻璃背蓋脫落的災情。（取材自9to5google）

Google自2022年推出自家的首款智慧型手表「Pixel Watch」，然而去年就傳出，有人在每週配戴五天、每天至少使用 12 小時的 Always On Display（簡稱 AOD） 隨時顯示功能的狀況下，竟發現螢幕「烙印」的問題，在 App 列表裡，隱約可以看到Everyday每日表面的日期。而Google當時對此回應，Pixel Watch不會出現永久性的螢幕烙印，這是 OLED 螢幕的特性、是短暫性的影像殘留。

網友紛紛回報Pixel Watch手表玻璃背蓋脫落的災情。（取材自9to5google）

然而近日根據9to5Google報導，有網友試圖取下正在無線充電的Pixel Watch，沒想到拿起來時，機身背面的玻璃被蓋竟然「黏在充電器上」，整隻手表當場「骨肉分離」，該位網友是從2022年11月購入，如今仍在保固期，卻發生這樣的意外。

後來也有不少網友陸續在Reddit 、Twitter等社群媒體 回報，表示自己也遇到類似問題，且如果真的遇到該狀況且已經超過保固期，恐怕還要支付300美元的維修費才能將手機 救回。該起事件已經引起消費者質疑Google智慧手表的產品品質。目前Google對此回應，正在努力解決該問題，並找出背後原因，但同時也表示這樣的狀況僅發生在「少數」的Pixel Watch使用者。