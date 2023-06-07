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免下載APP 蘋果iMessage隱藏功能曝光 2步驟查航班資訊

聯合新聞網／ 即時報導
一名旅者分享用iMessage減輕海外旅行壓力的妙招。（路透）
一名旅者分享用iMessage減輕海外旅行壓力的妙招。（路透）

出國旅遊開心訂好機票，卻在搭機的前一天忘了詳細的航班資訊，又不想從茫茫「郵海」中找到電子機票嗎？一名網友便分享一個iPhone內建功能，只要簡單兩步驟，就能快速取得想要的資訊。

據「每日郵報」報導，一名走遍42個國家的女子路易斯（Louise）在TikTok分享一個能減輕海外旅行壓力的妙招。她在影片中表示，搭飛機時使用這個小撇步，可在前往機場之前或在新城市降落後，於數秒內取得航班資訊。路易斯說明，只要用iMessage將航班號碼傳送給其他人，就可以看到航班的詳細資訊。

路易斯指出，透過iMessage傳送文字訊息後，長按訊息就會跳出地圖，接著選擇「預覽班機」就可看見詳細資訊，包含航廈、登機門、起飛時間和抵達時間是準時或延誤，以及飛行時間。路易斯說，「我發現這非常有用，特別是如果有人來接我並且他們可以使用它」。

影片一出，即獲得上百萬次觀看，許多人訝異iMessage竟然有這樣的隱藏功能，也有人哀嘆自己不是iPhone使用者，另有人分享其他查看班機的便捷方法，「如果把航班放在日曆中，它就會在Siri建議中顯示你所有的航班信息」、「用Flightradar也可以讓接機的人實時追蹤航班」。

快速得知航班資訊只需兩步驟：

1.用iMessage傳送航班號碼，對話框會出現有底線的文字

2.點選有底線的文字後，再點選視窗中的「預覽班機」就可看到航班資訊了！

傳送文字訊息並點按，即可看到航班資訊。（示意圖／聯合新聞網製作）
傳送文字訊息並點按，即可看到航班資訊。（示意圖／聯合新聞網製作）

iPhone 機場 TikTok

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