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iOS 17調整鍵盤自動修正功能 用戶打髒話不會再被改掉

中央社／舊金山6日電
蘋果公司在全球開發者大會（WWDC）發表的新版行動裝置作業系統iOS 17，調整了鍵盤的自動修正功能。（歐新社）
蘋果公司在全球開發者大會（WWDC）發表的新版行動裝置作業系統iOS 17，調整了鍵盤的自動修正功能。（歐新社）

iPhone製造商蘋果公司5日在全球開發者大會（WWDC）發表的新版行動裝置作業系統iOS 17，調整了鍵盤的自動修正功能，讓用戶終於可以在輸入時打出f開頭的不雅語助詞。

路透報導，蘋果公司（Apple）iOS鍵盤的自動修正功能過去總是有些小瑕疵，例如在用戶輸入文字時，會將拼錯的字自動換成系統認為的另一個合乎邏輯選項，導致一段句子或一整句話的意思偏離原意。

這往往造成使用者不小心發送訊息後，只能再傳一次正確訊息，並常附上「都怪自動修正」的解釋。

此外，iOS鍵盤的自動修正也會將英語口語最常出現的髒話語助詞之一fucking自動修改為ducking，令用戶老是要回頭修改或改為語音輸入而厭煩。如今這個長久以來的抱怨總算獲得解決。

蘋果軟體工程資深副總裁費德里吉（Craig Federighi）在發表會上說：「現在當你想直接輸入一個不雅的字，鍵盤將會學習記住這個字。」

其實不想被這種問題困擾的iPhone用戶，一直以來都可以將鍵盤的自動修正功能關閉。這雖然冒著拼錯字的風險，但卻能盡情輸入不雅文字。

蘋果 iOS iPhone

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