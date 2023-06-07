Instagram公開演算法 秒懂限動、貼文、Reels如何抓住胃口

近日Instagram疑似出現bug，有一名女網友明明未公開Instagram帳號，卻遭到陌生人追蹤按讚。示意圖。（路透）

你是否也曾好奇，為何打開Instagram時總是優先看到某些人的貼文？Instagram官方公布演算法 的秘辛，其中與使用者的使用習慣、互動歷史等因素大有關聯，除此之外，Instagram也提供了如何讓推薦的貼文內容更符合你「胃口」的訣竅，讓你在使用Instagram 時更自在。

常常好奇為何Instagram會優先顯示某些人的貼文嗎？Instagram官方在5月31日時，在自家官方網站公開了他們的真實「演算法」秘辛，讓使用者可以一窺Instagram世界背後的真實運作。官方表示，其實Instagram並沒有一個「統一的」演算法，而是「貼文」、「限時動態」、「探索」、「Reels」、「搜尋」等各區塊有各自的獨立演算法。

貼文：依用戶平時活動情形來決定優先顯示內容；如常按哪些類型貼文愛心，或常分享、收藏哪些貼文內容都會被演算法記憶而優先推薦。

限時動態：常瀏覽某些用戶（查看歷史紀錄、互動紀錄）或是否為摯友關係（互動頻繁程度）就會被優先推薦。

Reels：如同「貼文」、依用戶平時活動情形決定優先推薦內容，再依互動歷史、用戶過去「探索」的喜好。

Instagram表示，以顯示貼文的區塊為例，會優先依使用者的平時活動來決定顯示內容，如你常按哪些貼文愛心、分享哪些內容、儲存哪些貼文等都會被演算法記憶，而接著才會考 量到貼文發布者與你的互動歷史，如果越頻繁就會越被優先推薦。

而限時動態的演算法，也優先考慮使用者與其他使用者的關係，例如是否常常查看某些用戶，接著評估使用者與限時動態發布者之間的關係，若兩人互動非常頻繁或是摯友，就會被優先推薦在前列，簡單而言，最重視的順序為「查看歷史紀錄」、「互動紀錄」、「互動頻繁程度（親密程度）」。

而Reels的演算法，則是與先前的貼文區塊一樣，主要透過平常使用者的活動來決定顯示內容，再來則是互動歷史、貼文資訊、用戶過去使用「探索」的喜好，而最後才是Reels發布者的類型，因為Reels主要以陌生的創作者為主，因此就不會將互動頻繁程度放進演算法中。

官方也表示，若目前為止對Instagram推薦給你的內容都不滿意，可以直接在貼文等處的右上角點開，並直接按下出「不感興趣」或直接隱藏該則貼文；相反的，遇到喜歡的貼文則不吝嗇按下喜歡、儲存，甚至分享給朋友。這樣就能讓系統能輕鬆辨識你的興趣，這樣Instagram就會漸漸了解你的胃口，給你相對應的內容。