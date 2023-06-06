蘋果CEO有沒有在用ChatGPT？庫克：當然有

蘋果執行長庫克在5日的全球開發者大會（WWDC）上台講話。（路透）

蘋果 （Apple）執行長庫克 接受美國電視節目訪問時表示，自己有使用ChatGPT，對這個當紅聊天機器人很有興趣。

庫克今年對於人工智慧（AI ）與生成式AI的評論一直非常謹慎，而其他大多數科技公司的執行長們，都已經在財報法說會上頻頻提起「AI」。華爾街日報先前曾經報導，蘋果已經明令禁止員工公務使用ChatGPT，理由是隱私考量。

現在美國廣播公司（ABC）的新聞節目「早安美國」專訪庫克，直接問他有沒有在用ChatGPT，庫克很淡定，秒答：「我當然有在用。是的，我對它感到興趣。我想它有一些獨特的應用，而且你可以說，它是我們密切注意的事。」

庫克通知大家，蘋果正往AI這個崛起的領域裡投入技術與資金，但他同時重申先前有過的評論，即過程需要小心謹慎。

庫克說：「你會擔心諸如偏頗、假訊息等，可能在某些情況下會惡化，」「在這個空間裡，要有法規；我想護欄也是需要的。而且你往前路看去，它是如此強大，企業必須有自己的倫理決策」。他強調，AI技術發展會推動得非常快速，法規將有趕不上的困難，所以業界主其事者必須自律。

稍早之前，庫克曾說，AI會是橫掃科技產業的巨大浪潮，但他領導的蘋果在運用AI科技時將會慎重其事。例如庫克先前在財報法說會時就提到，「處理這類事情，嚴謹、周到是很重要的。」比起競爭者微軟（Microsoft）、Google傾力投入生成式AI，庫克應用AI的態度確實相對克制。