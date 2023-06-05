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想吐？專欄作家搶先體驗蘋果3499美元MR裝置 吐露這些感覺

編譯葉亭均／綜合報導
蘋果公司5日已發表首款MR頭戴裝置Apple Vision Pro。（路透）
蘋果公司5日已發表首款MR頭戴裝置Apple Vision Pro。（路透）

蘋果公司5日已發表首款MR頭戴裝置Apple Vision Pro，華爾街日報的專欄作家史登（Joanna Stern）已在第一時間獲得親自體驗這款定價3499美元的新產品，並且撰文向讀者透露佩戴起來的感覺。

史登說，Vision Pro是款連結了虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）的產品，戴上之後，她可以見到真實的房間內環繞著數位的彩色介面，可以在真實的茶几上看到藍色海浪的數位畫面。

在歷經30分鐘的體驗後，史登表示，就算這個裝置價格非常高昂，但也不是適合所有人，原因是Vision Pro壓在她的鼻樑上，讓她感覺到有些噁心想吐。蘋果對此表示，到了明年初Vision Pro開始出貨時，這點會有所改善。

至於讓史登驚豔的部分，則是界面和操作的手勢姿勢很直觀，可依直覺操作，而且看3D影片時，真的感覺就像一隻巨大恐龍突破牆面，近距離出現在眼前。

配戴起來的感覺？

這款頭戴裝置的後方有著襪子般的帶子，可以溫柔包覆頭骨；護目鏡本身外觀很有科技感，且符合蘋果產品的簡約與拋光感。另一方面，史登戴上Vision Pro之後，蘋果的工作人員還將附帶的電池組塞進她的口袋裡。

在配戴後的前15分鐘，史登認為這款裝置挺舒適的，遠比配戴Meta的頭戴裝置Quest Pro或Quest 2來得舒服，然而到了最後，她的鼻樑上方和額頭開始感覺到重量，而且前螢幕的周圍發熱。

會有想吐的感覺？

史登表示，配戴Vision Pro時，可輕鬆在現實和數位世界中切換。裝置的右眼上方有個像是蘋果手表Apple Watch側邊的數位表冠（Digital Crown）可控制沉浸感：如果要更加虛擬，就往一個方向轉；若要回到更多現實，就往另一邊轉。例如不想看到桌上的筆記本，只要轉動轉扭，就會看不見筆記本。史登說，這挺「酷」的，但做得愈多，就會更感到反胃不適。

蘋果公司5日已發表首款MR頭戴裝置Apple Vision Pro，右眼上方有個...
蘋果公司5日已發表首款MR頭戴裝置Apple Vision Pro，右眼上方有個操控旋轉鈕。（圖：蘋果公司提供）

如何操控？眼睛就是滑鼠、手指就是按鍵

史登形容Vision Pro的操控是很順暢而簡便的，按下右眼上方的旋轉鈕，就能進入熟悉的主螢幕；若要進行選擇，就在空中捏捏手指；若要滑動介面，就是捏著手指往任一方向拖曳。

在裝置裡面看到什麼？

工作和觀看3D影片最令人印象深刻

史登說，或許這款臉上的電腦很適合用於辦公室，例如能在桌子上方的空間陳列幾個應用程式，例如通訊用的Messages、備忘錄Notes與網頁瀏覽器Safari，這些虛擬介面可放在空間四周，而無須擁有多個實際的電腦螢幕。

蘋果公司5日已發表首款MR頭戴裝置Apple Vision Pro，可在真實空間...
蘋果公司5日已發表首款MR頭戴裝置Apple Vision Pro，可在真實空間呈現數位介面。（圖：蘋果公司提供）

她還與蘋果一名員工進行FaceTime視訊聊天，而且是這位員工的3D版本，雖然臉部有些部分看起來有點怪，但還能伸出舌頭與做出許多不同表情。在通話期間，這位員工能夠啟動簡報檔案，讓兩人一同作業。史登說，這樣的經驗更有沉浸感。

另外，史登也對Vision Pro拍攝的3D空間照片和影片感到驚艷。她說，裝置左上角的專用按鈕可以使用者拍攝這些照片。她形容觀看其中一段短影片時，3D的孩子吹了3D生日蛋糕上的蠟燭。另外在。一段影片上，3D的蝴蝶停在她的手指上。就像iPhone一樣，App的開發人士將界定人們使用這款裝置的方式。

蘋果公司5日已發表首款MR頭戴裝置Apple Vision Pro，可在真實空間...
蘋果公司5日已發表首款MR頭戴裝置Apple Vision Pro，可在真實空間呈現數位介面。（圖：蘋果公司提供）

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