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蘋果本周料將發表MR裝置 VR業者寄望為元宇宙救世主

編譯簡國帆／綜合外電
蘋果本周將舉行全球開發者大會（ＷＷDC）。(路透)
蘋果本周將舉行全球開發者大會（ＷＷDC）。(路透)

蘋果本周預料將發表新款混合實境（MR）裝置與相關作業系統，虛擬實境（VR）正寄望蘋果這款新品也能像過去的iPad一樣大紅，成為元宇宙救世主，吸引創投資金回流。

蘋果將在美東時間5日舉行全球開發者大會（WWDC），官網這場活動的形容為「編碼新世界」（Code new worlds），許多人解釋為新的運算平台，促使市場高度期待將發表十多年來最重大的硬體產品：MR頭戴裝置，價格可能為3,000美元左右，將整合擴增實境（AR）與VR技術。

Venture Reality基金共同創辦人Tipatat Chennavasin預期，這款頭戴裝置將包括新設立的App Store，是「上百萬名開發者從數十億人賺進上億美元的下一個生態系」，新創公司多年來已用「曲棍球桿狀的線圖」向潛在投資人預測，一旦蘋果以其硬體驗證VR技術，營收將迅速成長。

先前業界對AR／VR技術為「下一件大事」的吹捧，過去半年來已隨人工智慧（AI）工具推出而消風，市場焦點逐漸從AR／VR轉向生成式AI，AR／VR吸引的創投投資在截至3月的過去六個月，也比一年前銳減74%至8億美元。

顧能（Gartner）分析師Tuong Nguyen說，元宇宙不再是人們想用來吸引資金的用語，「但有人認為蘋果能推升整體聲勢」。

早期AR基金Super Ventures創辦人Ori Inbar坦承，元宇宙進步的速度比原先預期慢上許多，但蘋果的發表會有望成為「不可思議」的觸媒，「帶動所有投資進入硬體、軟體、工具及應用程式」，雖然他也擔心整體產業都寄望於這個單一活動。

業界的希望在於蘋果這款最新裝置，將再度讓其他企業從為裝置創造服務中受惠。蘋果的行動裝置App Store在2008年推出後，第一個月銷售只有3億美元，現在已達至少700億美元，廣告相關的營收更高。

蘋果 VR 投資

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