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上百款App被點名會偷竊個資 累積下載量突破4.2億次

聯合新聞網／ 即時報導
安卓用戶千萬要注意Google Play商店被點名101款APP暗藏木馬病毒。（示意圖／ingimage）
安卓用戶千萬要注意Google Play商店被點名101款APP暗藏木馬病毒。（示意圖／ingimage）

Google Play商店百款App有危險，防毒軟體Dr.Web安全人員點名這些App暗藏「SpiOK」間諜軟體模組，恐釀用戶個資 、私人數據遭竊，累積下載量突破4億2000萬次，提醒安卓 （Android）用戶趕緊檢查並刪除，以確保個資安全不外露。

Dr.Web團隊報告指出，這款木馬病毒名為「Android.Spy.SpinOk」暗藏在上百款App當中，但這些App表面看似正常，假借只要通過完成小遊戲、達成任務或每日獎勵等吸引使用者下載，實際上卻是讓木馬病毒偷偷在後台運作，竊取用戶個資、私人數據資料（如剪貼簿裡的內容）等，再將這些偷來的資料傳給遠端伺服器。

可怕的是，Dr.Web點名被惡意植入木馬病毒的App多達101個，累積下載量超過4.2億次，其中甚至不乏被使用者大量下載的熱門App，如影片剪輯 工具「Noizz」、文檔傳輸工具「Zapya」，這些APP的下載量都超過1億次。

以下為Dr.Web列出10款最熱門的受影響App：

● 影片剪輯工具Noizz（下載量1億次以上）

● 文檔傳輸工具 Zapya（下載量1億次以上）

● 影片剪輯工具 VFly（下載量5千萬次以上）

● MV剪輯工具 MVBit（下載量5千萬次以上）

● 影片製作 Biugo（下載量5千萬次以上）

● 手機小遊戲 Crazy Drop（下載量1千萬次以上）

● 每日金錢獎勵 Cashzine （下載量1千萬次以上）

● 離線閱讀工具 Fizzo Novel（下載量1千萬次以上）

● 每日獎勵 CashEM（下載量5百萬次以上）

● 觀看影片獲取獎勵 Tick（下載量5百萬次以上）

101款被點名APP完整名單看這裡

App 個資 Android

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