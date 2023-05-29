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蘋果「我的相片串流」服務將中止 呼籲這天前快備份iCloud

聯合新聞網／ 即時報導
蘋果（Apple）推出的「我的相片串流」功能即將停止服務。(示意圖／ingimage)
蘋果（Apple）推出的「我的相片串流」功能即將停止服務。(示意圖／ingimage)

蘋果的「我的相片串流」服務將不再支援。根據媒體消息，蘋果將於7月26日將「我的相片串流」功能關閉，用戶將無法透過該功能將 iPhone 、iPad 或 iPod touch 拍攝的照片從 Mac 等裝置存取。因此蘋果建議用戶使用「iCloud 照片」的功能存取影音，以利於同步使用。

根據MacRumors指出，蘋果即將在7月26日時關閉「我的相片串流」服務。「我的相片串流」一直以來都是蘋果裝置中的免費服務，可以存取最近使用 iPhone、iPad 或 iPod touch 拍攝的照片，或是從 Mac 或 PC 上傳的照片。使用者的照片會存放在「我的照片串流」中30天。

「我的照片串流」的服務比「iCloud 照片」出現得還要早，不過許多功能現在都已經被「iCloud 照片」取代，這也蘋果考慮關閉的原因之一。

蘋果建議，使用者可以透過「iCloud 照片」將影音保存，以便未來儲存使用。除此之外，蘋果建議使用者在7月26日之前照片庫的照片也都同步於「iCloud 照片」，避免資料流失。

外媒傳出蘋果將關閉「我的相片串流」服務，呼籲使用者儘速更新資料至「iCloud照...
外媒傳出蘋果將關閉「我的相片串流」服務，呼籲使用者儘速更新資料至「iCloud照片」。(取材自Apple)

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