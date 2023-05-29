蘋果史上最大手機螢幕？iPhone 16 Pro尺寸流言紛傳

外傳蘋果明年度將推出的iPhone 16 Pro或Pro Max將擁有更大螢幕。（美聯社）

蘋果 公司今年秋季才要推出新的智慧手機iPhone 15，但關於再下一代的iPhone 16規格的各種傳言繼續流傳，最新傳出的消息是，蘋果將讓iPhone 16 Pro機款的螢幕尺寸變得更大。

關於2024年將推出的iPhone 16 Pro機款傳言主要集中在顯示器的調整上，預料這款手機的螢幕會比iPhone 14 Pro更大，而且甚至比iPhone 15 Pro還要大。

彭博資訊「Power On」通訊記者葛曼（Mark Gurman）也押注iPhone 16 Pro機款的螢幕會略微增大一些，而這款「史上最大」iPhone螢幕將有助於在iPhone內部為其他零件創造更多空間，例如傳聞中的潛望鏡式鏡頭。

根據葛曼的說法，明年度的Pro機款螢幕尺寸將比當前的6.1吋與6.7吋「對角線大個十分之幾英寸」，而非是更顯著的變大。

在葛曼發文前，一則出現在5月16日的爆料人士貼文指出，Pro和Pro Max機款的尺寸將提升至6.3吋與6.9吋。知名分析師郭明錤同日指出，這兩款尺寸會更大一些。在更早的5月9日，顯示器供應鏈顧問公司（DSCC）分析師Ross Young推文說，這兩款機型的螢幕將分別為6.2吋與6.8吋。

雖然普遍的看法是iPhone 16 Pro機款的螢幕會更大，但究竟會大多少，各種看法之間仍有差距。