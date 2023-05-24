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答案不是零 在iPhone上計算「0÷0」竟跳出這個結果

聯合新聞網／即時報導
在iPhone上計算「0÷0」會得到有別於計算機的答案。（路透）
在iPhone上計算「0÷0」會得到有別於計算機的答案。（路透）

「除以零」在數學上屬於無效算式，被認為答案並非為0或其他數字，而是一個沒有定義的值。然而一般計算機在計算「除以零」的算式時，可能還是會以「0」作為回答。但蘋果iPhone 系統的內建計算機，卻有著截然不同的答案。

根據日本媒體「おたくま経済新聞」報導，如果使用iPhone內建的計算機，輸入「0÷0」的算式，答案會跳出「錯誤」（Error）的文字訊息，並非像一般的計算機一樣，會顯示為「0」的結果。

同樣實測蘋果手表，結果答案也是顯示「錯誤」（Error）。如果改成使用Windows 個人電腦的計算機，則會顯示「未定義結果」。在Google 搜尋輸入「0÷0」，則會顯示「無定義」。放到Excel表格計算，則會出現「#DIV/0!」。大致而言，都不會像計算機一樣顯示為「0」。

不過報導也指出，雖然大部分計算機在計算除以0的數值時，都會以0作為答案，但也有計算機會在旁邊出現「E」的字樣，表示計算出現錯誤「Error」。至於詢問時下流行的AI「ChatGPT 」，則會告知「0除以0在數學上是一個未定義的操作」，並未給出實際的答案。

蘋果 iPhone 日本

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