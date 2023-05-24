微軟更新AI產品線 Bing將成ChatGPT預設搜尋引擎

微軟23日升級一系列提供給用戶的人工智慧（AI）功能。路透

微軟 23日升級一系列提供給用戶的人工智慧（AI ）功能，包括以Bing為AI聊天機器人ChatGPT 的預設搜尋引擎，成為微軟和ChatGPT開發者OpenAI的最新合作。

微軟在一年一度的Build開發者大會表示，ChatGPT能為付費的Plus用戶抓取Bing搜尋結果，近期將擴及免費用戶。之前ChatGPT提供答案的資訊根據，只限制到2021年止。

執行長納德拉表示：「這只是我們計劃和我們OpenAI夥伴合作的起點，希望把Bing的益處帶到ChatGPT體驗。」

微軟也擴大Bing的套件，採用OpenAI支持的標準，讓企業在更容易在Bing搜索引擎與消費者交易。微軟消費者行銷長梅迪（Yusuf Mehdi）舉例表示，其中一款工具能幫助網路瀏覽用戶尋找晚餐想法，提供建議食譜和食材，然後只需要點擊一下便能從Instacart訂購，「這將是人們使用網路方式的重大變化」。

微軟希望透過這些更新，在規模估計2,860億美元的全球搜尋廣告市場，奪取更多市占。梅迪在被問到整合最新網路資訊的ChatGPT是否會取代Bing時回答，這兩種服務提供的體驗不同，但微軟都將受益，因為ChatGPT的引用連結將帶給Bing流量。