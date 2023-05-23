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遊戲主機之外 Sony未來數月全力推進雲端遊戲市場

編譯黃淑玲／綜合外電
Sony立志強攻雲端遊戲市場。(路透)
Sony立志強攻雲端遊戲市場。(路透)

Sony集團未來幾個月準備全力衝刺雲端遊戲市場，在遊戲主機之外開拓更多商機。

Sony互動娛樂總裁萊恩（Jim Ryan）在投資人活動上表示，進軍雲端運算是投身行動遊戲這股潮流的基礎，Sony已在全力創建此基礎，去年收購了Bungie。Sony宣稱，買下Bungie能加速為PlayStation遊戲主機與主機以外，提供更多即時線上服務（live service）。

萊恩說，Sony有「一些相當有趣且非常積極的計畫，要加快我們在雲端空間裡的各項開創行動」。不過他沒有說明更多細節。

彭博資訊指出，Sony今年稍早明確表達，要藉即時線上服務開闢更多行動與電腦遊戲市場。這塊市場裡的遊戲服務以雲端為基礎，供應商要將遊戲服務由資料中心串流到用戶的行動電話、平板電腦或智慧電視。目前在遊戲市場上，這類市場還占很小比重，最大一塊餅仍是Sony與對手微軟（Microsoft）開創的遊戲主機市場。

彭博說，Sony或許也會聚焦在PlayStation用戶家中，以遊戲主機來串流遊戲服務到玩家的行動裝置上。

一些主要遊戲主機公司的高階主管長期認為，雲端遊戲終有一日會蠶食遊戲主機市場，因為愈來愈多高階遊戲可在沒那麼複雜的行動裝置上玩。然而到目前為止，單單只在雲端提供的遊戲服務，許多都沒能成為主流，有名的失敗者包括Onlive和Google母公司字母的Stadia。不過微軟推出的Game Pass訂閱服務倒是頗為熱門，而且用戶還在成長。

雲端 微軟 投資

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