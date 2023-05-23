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明年才要登場的iPhone 16 被爆料鏡頭出現這樣的改變

編譯黃淑玲／綜合外電
爆料人士指出，iPhone 16的相機鏡頭排列方式將會類似iPhone 12。（聯合報系資料照片）
爆料人士指出，iPhone 16的相機鏡頭排列方式將會類似iPhone 12。（聯合報系資料照片）

今年iPhone 15新機都還沒有正式亮相，明年的iPhone 16已經有了新傳說。AppleInsider網站周一（22日）報導，最新洩露出來的資訊暗示，iPhone的攝影鏡頭排列方式將會類似iPhone 12，以垂直方式來排，改掉iPhone 14的對角線排列。

另外，蘋果傾向將上一代只有頂級機種才有的配置，留傳給當代的標準機種。例如iPhone 14 Pro的Dynamic Island預期會成為今年iPhone 15標準版的配備。

AppleInsider引述推特用戶Unknownz21推文，提及不清楚蘋果為何改變鏡頭的排列方式，可能就是為了讓手機一眼就看出是新的機種。蘋果把鏡頭做對角線排列時，是為了提供空間給改良的感測器和穩定器。

Unknownz21這位消息洩露者說，他們對iPhone 15標準款的手機因而比較沒那麼看好，因為iPhone 15的標準款基本上跟iPhone 14沒有多少差別，而iPhones 16標準版的鏡頭改了排列方式，至少提供了些許差異。

Apple Insider指出，Unknownz21洩露消息的歷史雖然短，但正確性高。這位洩露者因為搶先正確分享了蘋果iOS 14將會有「Gobi」AR應用程式，闖出名號。之後開始洩露iPhone 15的產品資訊，最近開始分享iPhone 16的消息。若要進一步驗證Unknownz21的可信度，就看屆時iPhone 15發表後，有多少符合他事先的披露。

蘋果預期今年9月會召開iPhone 15發表會，iPhone 16的問世要等到2024年了。

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