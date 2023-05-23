Google Pixel市占率不到5% 3原因讓「谷粉」也不捧場

Google Pixel Fold本月露臉，吸引不少「谷粉」及媒體搶拍，該手機將於6月開賣的第一批開賣國家僅有美國、英國、德國和日本。（Getty Images）

Google 出新機擴大陣容，像是本月露臉的首款摺疊手機 Pixel Fold與中階款Pixel 7a都成為外界討論焦點。不過有調查機構發現，雖然Google生產很多好手機，但叫好不叫座，銷售量仍相當慘澹，列出了三點關鍵原因。

雖然不少手機評鑑都會有Google Pixel手機系列的影子上榜，但「Gizchina」報導，根據「Statista Consumer Insights」最新報告顯示，Google Pixel在全球市占相當低，目前市占最高的前三名國家為澳洲、美國和加拿大，但市占各自僅占5.4%、4.6% 和 4.5%；其餘像是英國只占3.2%、法國、德國 連2%都不到，因此Google想要透過出新手機起決定性的決策作用似乎有點難。

Google推出中階款Pixel 7a，盼能搶下更多手機市場。（翻攝自Made by Google臉書粉絲團）

據報導表示，Google Pixel之所以市占率低的原因，在於並未像三星 （Samsung）和蘋果 （Apple）一樣積極拓展全球市場，銷售通路侷限在部份國家／地區販售。以Pixel Fold為例，第一批開賣國家僅有美國、英國、德國和日本，要增加更多銷售量更是難上加難。

第二為Google在銷售Pixel手機也不像其他品牌一樣投入許多的資源和心力，使得該系列手機知名度不夠高；最後媒體認為，購買Pixel手機的民眾大多數都是「一次性決定」，忠誠度不高，因此另一項數據顯示，有58%的「谷粉」認為可能會在下次「跳槽」到別家購買手機，不像蘋果和三星一樣，都超過50%的用戶「不會變心」。