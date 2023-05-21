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iOS 17發表前最後大更新 蘋果iOS 16.5修復3大錯誤

TVBS新聞網／編輯 顏敏翔 報導
蘋果日前釋出了iOS 16.5，除了是iOS 16第5次重大更新之外，也預計是iOS 17發布之前的最後1次大更新。(路透)
蘋果日前釋出了iOS 16.5，除了是iOS 16第5次重大更新之外，也預計是iOS 17發布之前的最後1次大更新。(路透)

蘋果將在下月舉行的WWDC 23開發者大會發表新一代作業系統iOS 17，不過在此之前蘋果先釋出了iOS 16.5，除了是iOS 16第5次重大更新之外，也預計是iOS 17發布之前的最後1次大更新。

iOS 16.5主要修復了3大功能、針對39個漏洞進行更新，以及推出全新的「彩虹慶典」鎖定畫面桌布，向LGBTQ+（非異性戀社群和文化）致敬。

3大功能修復：

1. 修正了Spotlight可能變得沒有回應的問題。

2. 解決了 CarPlay 中 Podcast 可能無法載入內容的問題。

3. 修正了「螢幕使用時間」設定可能會重置或無法在所有裝置上同步的問題。

蘋果也在iOS 16.5中針對Apple News App新增1個專屬的「體育」選單分類，用戶可自行選擇喜歡的球隊和運動項目，以獲取相關的新聞和賽事結果。

另外，iOS 16.5和iPadOS 16.5更新修復了不少漏洞，包含3個已知被積極利用的安全漏洞，其中2個已在之前的iOS 16.4.1和iPadOS 16.4.1快速安全響應更新中得到解決，不過第3個漏洞仍然存在，因此必須更新才能修復。

iOS 17發表前最後一次大更新　蘋果修復三大錯誤

TVBS新聞網

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