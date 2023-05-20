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Google Pixel鐵粉不鐵？超過5成想跳槽至他牌 原因曝光

聯合新聞網／ 即時報導
根據調查，Pixel使用者中大多數將會在下一支手機「跳槽」至他牌。（路透）
根據調查，Pixel使用者中大多數將會在下一支手機「跳槽」至他牌。（路透）

Google 旗下的Pixel 手機 「鐵粉」不鐵嗎？近日一份調查報告指出，有近六成的Google手機使用者預計下一款新手機將使用「其他品牌」，比起蘋果 （Apple）和三星 （Samsung）的忠誠度有巨大差異，其中對品牌最忠誠的粉絲則是蘋果的「果粉」。

根據9to5google報導，調查機構Statista中的一份最新報告中，關於蘋果、三星與Google的使用者忠誠度中，Google位於吊車尾的位置。調查的問題中詢問使用者「下一次更換手機時，是否會更換品牌？」，蘋果使用者以49%表示「不太可能」奪冠，其次是三星的44%，最後則是26%的Google。

相反地，Google使用者甚至有57%的使用者表示將會非常有可能會更換手機品牌，而三星和蘋果則皆為34%，顯見Google手機的使用者並不如另外兩大廠牌「忠誠」。

報導中分析，現在的Pixel手機使用者在使用的過程中可能遇到許多糟糕的經驗，例如各種Bug與手機發生的各種非預期災情等，包含網路連線與發熱問題，都讓Pixel面臨「鐵粉」流失的問題，讓使用者紛紛思考下一支手機是否可以「跳槽」換換口味。

手機 Google 蘋果

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